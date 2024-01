Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng mức 390 triệu USD

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 13/1, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trần Hồng Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Dự hội nghị có đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc;… Dự hội nghị có lãnh đạo Quân khu 4, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ;… Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các hiệp hội nghề nghiệp; Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh; các đơn vị tư vấn lập quy hoạch, các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học; lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 21 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh với sự tham dự lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện 6 dự án vào Khu Kinh tế Đông Nam với tổng mức đăng ký đầu tư đạt 390 triệu USD, tương đương hơn 9.555 tỷ đồng, gồm:

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng 6 nhà đầu tư. Ảnh: Thành Cường

- Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hoàng Mai II” tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 334,79ha do Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đầu tư.

- “Dự án Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An” tại KCN VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 120 triệu USD, quy mô sử dụng đất 6,1 ha do Công ty Radiant Opto-Electronics Corporation (Đài Loan) đầu tư.

- “Dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An)” tại KCN VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 115 triệu USD, quy mô sử dụng đất 16,5 ha, do Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) đầu tư.

- “Dự án Công ty TNHH công nghệ chính xác Luxcase (Việt Nam)” tại KCN VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 24 triệu USD, quy mô sử dụng đất 10,9 ha, do Công ty Casetek Singapore PTE.LTD (Singapore) đầu tư.

- “Dự án Nhà máy sản xuất Technology Xinfeng Việt Nam ” tại KCN WHA, tổng mức đầu tư 32 triệu USD, quy mô sử dụng đất 4,37 ha, do Công ty Fujian Xinfeng Technology Co.,Ltd (Trung Quốc) đầu tư.

- “Dự án Nhà máy sản xuất GaoJia Optics Technology Việt Nam” tại KCN WHA, tổng mức đầu tư 20 triệu USD, quy mô sử dụng đất 4,4 ha, do Công ty TNHH Công nghệ quang điện Cao Giai Giang Tây (Trung Quốc) đầu tư.