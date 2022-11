Nghệ An: Trao giấy chứng nhận đầu tư dự án 125 triệu USD vào khu kinh tế Đông Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 9/11, UBND tỉnh tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Khoa học - Kỹ thuật kim loại Tân Việt vào đầu tư tại khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An .

Đây là một trong hai dự án FDI mới được trao giấy chứng nhận đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam trong hơn 10 ngày qua. Dự lễ trao giấy chứng nhận có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, nhà đầu tư.

Nhà máy Khoa học kỹ thuật kim loại Tân Việt là dự án chuyên sản xuất thép cán nguội chính xác, chất lượng cao, với tổng mức đầu tư 125 triệu USD; được xây dựng trên diện tích 12,6 ha tại WHA Industrial Zone 1 Nghệ An và dự kiến sẽ sử dụng khoảng 300 lao động chất lượng cao. Trước đó, vào ngày 31/10, Ban quản lý KKT Đông Nam cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Luxshare – ICT 2, với tổng mức đầu tư 150 triệu USD.

Chúc mừng Công ty TNHH Khoa học kim loại Yong Jin (Dũng Kim) Việt Nam tại lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết: Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn FDI đầu tư vào tỉnh Nghệ An đạt 935 triệu USD. Luỹ kế, tổng vốn FDI đầu tư vào Nghệ An đã đạt trên 2,536 tỷ USD. Kết quả này một lần nữa khẳng định quyết tâm và nỗ lực cao nhất của Nghệ An trong xúc tiến, thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác chiến lược. Trước đó Nghệ An lọt tốp 10 địa phương có vốn FDI lớn nhất trong cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tin tưởng, khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Xác định đây là dự án quan trọng trong thu hút đầu tư, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư. Đồng thời tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban quản lý KKT Đông Nam, WHA Industrial Zone 1 Nghệ An chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của Nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động của Dự án tại tỉnh Nghệ An./.