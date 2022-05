Nghệ An trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội cho công nhân

Sáng 12/5, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho 2 dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong KKT Đông Nam.

Dự buổi lễ, về phía UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Nghi Lộc. Về phía nhà đầu tư có bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện mặt trời Miền Trung MK; lãnh đạo Công ty CP thương mại Quốc tế BMC; ông Zhang Jian Hua - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina.

Toàn cảnh buổi lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

GIẢI QUYẾT CHỖ Ở CHO GẦN 20.000 NGƯỜI

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 2 nhà đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong KCN Nam Cấm tại vị trí số 3 do Công ty CP Điện mặt trời Miền Trung MK làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư của dự án là 3.420 căn hộ, trong đó có 2.880 căn là nhà ở xã hội, 540 căn là nhà ở thương mại. Diện tích mặt đất sử dụng là hơn 108.000 m2.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 2 nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 9.970 người. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 3.495 tỷ đồng. Dự kiến sẽ xây dựng trong quý III/2022 và hoàn thành đi vào hoạt động trong quý I/2027. Địa điểm thực hiện là tại xã Nghi Thuận và xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, thuộc KKT Đông Nam, tỉnh Nghệ An.



Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong KCN Nam Cấm tại vị trí số 4 do Công ty CP thương mại Quốc tế BMC làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư của dự án là 3.370 căn hộ, trong đó có 2.916 căn là nhà ở xã hội, 121 căn là nhà ở thương mại. Diện tích mặt đất sử dụng là hơn 92.000 m2.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng với 2 nhà đầu tư và Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina. Ảnh: Phạm Bằng

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 9.780 người. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 3.385 tỷ đồng. Dự kiến sẽ xây dựng trong quý III/2022 và hoàn thành đi vào hoạt động trong quý I/2027. Địa điểm thực hiện là tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, thuộc KKT Đông Nam, tỉnh Nghệ An.

DỰ ÁN QUAN TRỌNG, CẤP THIẾT

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 2 nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội và nhấn mạnh đây là 2 dự án rất quan trọng trong công tác thu hút, tạo điều kiện để cải thiện môi trường đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các dự án nhà ở xã hội là điều kiện thực hiện đồng bộ các dịch vụ, hạ tầng xã hội trong KCN, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì càng thấy rõ hơn tính cần thiết, cấp thiết, tầm quan trọng của dự án nhà ở xã hội. Việc triển khai dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư ổn định đời sống, sinh hoạt của người lao động, giúp họ yên tâm khi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai một số dự án, nhưng quy mô vừa phải, chỉ giải quyết chỗ ở trên 2.600 người. Đối với 2 dự án này có quy mô lớn, đáp ứng cao nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động, nhất là trong điều kiện hiện nay Nghệ An đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, giải quyết việc làm cho người lao động. Ví dụ như Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina có tổng mức đầu tư 500 triệu USD, giai đoạn 1 giải quyết việc làm cho 5.000 lao động, giai đoạn 2 có thể giải quyết việc làm cho 30.000 lao động.

Xác định đây là 2 dự án quan trong của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án; đồng thời giao các sở, ban, ngành hỗ trợ, kịp thời nắm bắt, vướng mắc phát sinh thì báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết cho nhà đầu tư. Huyện Nghi Lộc quan tâm giải quyết công tác GPMB, giúp cho nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, hiệu quả.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện và sớm hoàn thành dự án, đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả, ý nghĩa. Trong quá trình thực hiện, nếu nhà đầu tư có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo các cấp, các ngành để kịp thời tháo gỡ.

Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện mặt trời Miền Trung MK phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt 2 nhà đầu tư, bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện mặt trời Miền trung MK cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành để nhà đầu tư được chấp thuận đầu tư dự án.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện mặt trời Miền trung MK hứa sẽ thực hiện dự án nghiêm chỉnh, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kế hoạch đề ra. Đồng thời mong muốn BQL KKT Đông Nam, huyện Nghi Lộc, các sở, ngành tạo điều kiện trong công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu của đối tác và nhu cầu của công nhân, người lao động. Thông qua 2 dự án này sẽ tạo động lực nhân rộng cho các dự án khác tiếp theo vào địa bàn tỉnh.



Ông Zhang Jian Hua - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Zhang Jian Hua - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina cũng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, cũng như sự hợp tác của 2 nhà đầu tư trong thời gian qua.

Điểm lại quá trình đầu tư vào địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, ông Zhang Jian Hua nhấn mạnh, việc công ty đi vào hoạt động có sự hỗ trợ mạnh mẽ của tỉnh Nghệ An và 2 nhà đầu tư trong việc giải quyết mối lo về nhà ở cho công nhân, người lao động, giúp công ty ngày càng phát triển. Trong thời gian tới, công ty sẽ hợp tác thành công với 2 nhà đầu tư để cùng nhau phát triển, cùng nhau đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.