Nghệ An tri ân các y, bác sĩ chi viện cho Bình Dương chống dịch trở về

Cuộc gặp mặt diễn ra khi đoàn vừa kết thúc 7 ngày cách ly tập trung, chuẩn bị về đoàn tụ với gia đình. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, PGS-TS Dương Đình Chỉnh cho biết, trong đợt dịch thứ 4 này, tỉnh Nghệ An đã điều động 251 cán bộ y, bác sĩ hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Đây là đoàn y, bác sỹ thứ 2 của Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho tâm dịch ở miền Nam.

Trao quà của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh tới các thành viên trong đoàn. Ảnh: Tiến Hùng

Hiện tại, Nghệ An còn hơn 100 y, bác sĩ vẫn đang hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống chọi với đại dịch. Đoàn chi viện này gồm có 60 y, bác sĩ đến từ 20 cơ sở y tế, trong đó Trường Đại học Y khoa Vinh chiếm số lượng lớn nhất với 19 người. Đoàn xuất phát từ ngày 28/7, nhận nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện dã chiến số 4, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Bệnh viện dã chiến này có quy mô 3.000 giường bệnh, đoàn Nghệ An được giao phụ trách một nửa, với số lượng 1.500 giường. Khu vực đoàn phụ trách là tầng 2 và tầng 3 trong mô hình tháp 3 tầng chữa trị bệnh nhân Covid-19, tức là các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Trong suốt 65 ngày ở Bệnh viện dã chiến số 4, đoàn Nghệ An đã điều trị cho gần 10.000 bệnh nhân Covid-19.