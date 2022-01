Nghệ An triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp tết Nguyên đán 2022

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện linh hoạt, đồng bộ các biện pháp về bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

(Baonghean.vn) - Do xuất hiện chùm ca bệnh cộng đồng, Công ty may ABC Thanh Tiên tại huyện Thanh Chương phải tạm dừng hoạt động. Đối với Công ty may Nam Thuận, huyện Diễn Châu dừng hoạt động tại các bộ phận có nguy cơ cao.