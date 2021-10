Nghệ An: Triển khai các giải pháp bảo vệ vùng xanh trong phòng, chống dịch

Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ảnh: Thành Chung

Chiều 12/10, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến cùng 21 huyện, thành, thị và các đơn vị y tế trong tỉnh. Nội dung chính của cuộc họp là triển khai các nhiệm vụ, biện pháp quản lý người về từ vùng dịch; thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên và tiêm vắc-xin phòng Covid-19… hướng tới việc giữ vững “vùng xanh” trên toàn tỉnh.

36 công dân trở về dương tính với Covid-19

Tính từ đầu mùa dịch đến sáng 12/10, Nghệ An đã ghi nhận 1.938 bệnh nhận mắc Covid-19 tại 21 địa phương. (Riêng từ ngày 14/8 đến nay ghi nhận 1.465 ca nhiễm mới). Tính từ ngày 24/7 - 30/9, toàn tỉnh đã tiếp nhận cách ly đối với 22.525 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch phía Nam, trong đó ghi nhận 407 trường hợp dương tính.

Riêng từ ngày 1/10 đến nay, số lượng công dân trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch phía Nam tiếp tục gia tăng nhanh chóng, với trên 10.000 công dân quản lý, cách ly. Trong đó, Nghệ An phát hiện 36 trường hợp trở về dương tính với SARS-CoV-2 (11 ca tiêm đủ 2 mũi vắc-xin; 2 ca tái dương tính).

Về công tác điều trị, lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 1.812 người, có 19 BN tử vong, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 105 bệnh nhân.

Hiện nay, số người ở tỉnh đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 là 90.906 người (chiếm 2,66% dân số và 3,77% người trên 18 tuổi). Số người tiêm ít nhất 1 mũi là 641.858 người (chiếm khoảng 18,8% dân số và 26,7% người trên 18 tuổi).

Từ ngày 1/10 đến nay, số lượng công dân trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch phía Nam là rất lớn. Ảnh: Thành Cường

Trong thời gian qua, Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị, tích cực triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhân dân toàn tỉnh luôn tin tưởng, ủng hộ, đồng hành thực hiện tốt các giải pháp chống dịch.

Qua đó, đến thời điểm này, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế, kiểm soát (các ca bệnh ghi nhận mới tập trung ở nhóm công dân trở về từ vùng dịch, F1 đã cách ly từ trước). Các huyện, thành, thị đã chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Dẫu vậy, nguy cơ xuất hiện ca nhiễm xâm nhập từ các địa phương khác và bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất cao, đặc biệt là từ các trường hợp công dân trở về từ phía Nam bằng hình thức tự phát, đường bộ.

Đảm bảo tốt vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, đơn vị y tế đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị; đồng thời nêu rõ những vướng mắc, kiến nghị, mong muốn được hỗ trợ, giải quyết để đảm bảo tốt vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Dịch Covid-19 ở Nghệ An đã được kiểm soát, khống chế tốt. Tuy nhiên, trong tình hình mới khi Nghệ An thực hiện “mở cửa” phát triển kinh tế - xã hội; lượng công dân, hành khách về và qua lại nhiều; tỷ lệ tiêm chủng vắc - xin phòng Covid-19 vẫn còn thấp thì nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan, bùng phát là rất lớn.

Giám đốc Sở Y tế nêu rõ: Nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan, bùng phát ở Nghệ An vẫn rất lớn. Ảnh: Thành Chung Để phòng, chống dịch Covid-19 tốt, bảo vệ vùng xanh trên toàn tỉnh, các địa phương, đơn vị cần kiên trì thực hiện các chiến lược phòng, chống dịch bệnh của Trung ương và của tỉnh, cũng như hướng dẫn của các ngành… linh hoạt thích ứng an toàn, đáp ứng với dịch bệnh trong tình hình mới.

Các địa phương không được lơ là, chủ quan; cần phản ứng nhanh, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; theo dõi sát, nắm bắt kịp thời tình hình dịch để cập nhật, điều chỉnh kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình theo đúng phương châm “4 tại chỗ”, “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện”.

Bên cạnh đó, các huyện, thành, thị cần tập trung cao độ để ngăn ngừa nguy cơ dịch lây lan, bùng phát từ những người về từ các địa phương khác; quản lý chặt các khu cách ly tập trung, những người cách ly tại nhà; phát huy hiệu quả tối đa của các tổ Covid cộng đồng, tổ tự quản để quản lý biến động dân cư.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị: Các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm Công văn số 4620 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với nội dung trong tâm là thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên, tầm soát trong cộng đồng. Việc xét nghiệm tầm soát có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thăm dò, đánh giá và điều chỉnh các giải pháp phòng, chống dịch.

Việc xét nghiệm tầm soát có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang An

Đồng thời, các địa phương cùng cần tập trung cao độ cho công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Đây là nhiệm vụ chính trị của các địa phương, ngành Y tế. Đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn, đúng tiến độ. Trước mắt là thực hiện tốt đợt tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 với 250.000 liều vắc-xin Vero Cell vừa được chuyển giao về các địa phương. Yêu cầu đặt ra phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 17/10/2021.

Công tác truyền thông về phòng, chống Covid-19 cần được các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh bằng nhiều phương tiện, hình thức. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến hình thức truyền thông qua hệ thống phát thanh ở cơ sở... Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch phòng, chống dịch, tiêm chủng cùng cần được chú trọng.

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu: Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn cần thực hiện xét nghiệm định kỳ cho bệnh nhân, người nhà, cán bộ và nhân viên y tế; tăng cường phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin. Các đơn vị y tế dự phòng cần làm tốt công tác tham mưu phòng, chống dịch cho Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch ở các địa phương; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu chống dịch; làm tốt nhiệm vụ tiêm vắc-xin phòng Covid-19.