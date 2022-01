Nghệ An triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 mùa Xuân

Thực hiện Chiến dịch Tiêm chủng mùa xuân năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công văn số 560/UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, ngành Y tế Nghệ An đã triển khai kế hoạch số số 424/SYT-NVY ngày 26/1/2022 thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc -xin COVID-19 mùa Xuân trên phạm vi toàn tỉnh với mục tiêu đảm bảo cho người đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nghệ An triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mùa Xuân. Ảnh: Phạm Hường Theo đó, chiến dịch sẽ triển khai đến toàn bộ cho người đủ từ 12 tuổi trở lên có chỉ định và đến thời gian tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chiến dịch được tổ chức xuyên suốt trong cả 9 ngày nghỉ Tết. Nhân viên y tế có mặt 24/24 giờ tại các điểm tiêm để thực hiện nhiệm vụ.



Tất cả những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin phòng COVID-19, kể cả những người mắc COVID-19 đã điều trị khỏi bệnh trước đây hoặc có chỉ định hoãn tiêm trong các đợt tiêm trước... đều được tiêm vắc-xin. Nghệ An đặt mục tiêu: hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 01/2022 và tiêm liểu bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I/2022.

Kiểm tra công tác triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mùa Xuân. Ảnh: Phạm Hường Trong sáng ngày 29/01 (ngày đầu tiên thực hiện Chiến dịch), PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra các điểm tiêm chủng ở các trạm y tế thuộc các huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu, huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò



Tại cuộc kiểm tra này, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã chỉ đạo rõ: Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng COVID-19 cấp huyện cần tiếp nhận và phân bổ vắc-xin sớm nhất có thể cho các đơn vị trên địa bàn. Ban chỉ đạo tuyến xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", để thực hiện tốt việc tiêm cho những người chưa được tiêm, tiêm chưa đủ mũi cơ bản, tiêm mũi bổ sung cho các trường hợp đối tượng từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền và tiêm mũi nhắc lại cho những người đã hoàn thành các mũi tiêm cơ bản đủ thời gian theo quy định.

Để chiến dịch thành công, đạt hiệu quả cao rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong việc vận động người dân đến tiêm chủng đầy đủ, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định”.