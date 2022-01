Nghệ An triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, với sự tham dự của nhiều điểm cầu trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Sáng 7/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022. Tham dự hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

NHIỀU THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021 đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể: Toàn tỉnh có 2.917.035 người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91% dân số. Số người tham gia BHXH là 358.528 người (đạt tỷ lệ bao phủ là 19,28%; vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh (là 1,1%). Nghệ An là điểm sáng của cả nước về phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện với 103.584 người tham gia, bằng 9% tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên cả nước.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là gần 7.259 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao, tăng gần 450 tỷ đồng tương ứng, tăng 6,61% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là gần 289 tỷ đồng, giảm so với tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2020 là 0,05%.

Năm 2021, toàn tỉnh giải quyết cho 117.244 lượt người hưởng chế độ BHXH; quản lý chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 284.721 người với số tiền 9,228,191 triệu đồng. Các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán cho 4,175 triệu lượt khám BHYT. Tổng chi BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến ngày 31/12/2021 là gần 13.548 tỷ đồng.

Giám đốc BHXH Nghệ An Hoàng Văn Minh báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH và BHYT năm 2021 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 7.137 đơn vị, tương ứng: 165.055 lao động, số tiền giảm là gần 23 tỷ đồng; hỗ trợ 16 đơn vị, tương ứng 872 lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Nghệ An đã thực hiện giảm mức đóng BHTN cho 7.463 đơn vị, tương ứng 176.218 lao động với số tiền được giảm mức đóng BHTN là trên 26 tỷ đồng; chi trả chính sách hỗ trợ cho 196.860 người lao động với số tiền là gần 471 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích những kết quả, tồn tại, hạn chế và nêu lên những đề xuất, kiến nghị để hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho người lao động.

HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU BHYT TOÀN DÂN VÀ BHXH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, kết quả nổi bật trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An là điểm sáng của cả nước trong việc vận động thực hiện BHXH tự nguyện. Những giải pháp của Nghệ An triển khai đang được BHXH Việt Nam nhân rộng trong cả nước.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương tỉnh Nghệ An là điểm sáng của cả nước trong việc vận động thực hiện BHXH tự nguyện. Ảnh: Thành Chung

Để việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị: BHXH tỉnh Nghệ An cần bám sát tình hình diễn biến dịch để xây dựng giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ứng phó với dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển người tham gia, đôn đốc thu BHXH, BHYT.

BHXH Nghệ An tiếp tục tích cực phối hợp với các ngành liên quan để giải quyết và chi trả các chế độ BHXH đúng, đủ theo quy định; thực hiện kịp thời các quy định mới về BHXH, BHYT có hiệu lực từ năm 2022 và các chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hiện chuyển đổi số theo định hướng của ngành BHXH Việt Nam.

Đồng chí Phạm Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ BHXH, BHYT trên địa bàn; tăng cường quản lý nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; bố trí ngân sách địa phương, huy động sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nêu rõ: Năm 2022, Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tăng độ bao phủ BHXH và BHYT. Ảnh: Thành Chung Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nêu rõ: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng; tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn thách thức đan xen; dịch Covid-19 dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ bùng phát trở lại; doanh nghiệp, người dân vẫn còn chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 trong năm 2021 gây ra. Cùng với đó, các chính sách liên quan đến BHXH, BHYT có nhiều thay đổi… sẽ tác động lớn đến tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nhà.

Trong tình hình đó, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021; năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy về chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; góp phần hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể BHXH Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tỉnh tập trung đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến từng xã, phường, thị trấn để gắn trách nhiệm lãnh đạo địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường các biện pháp để quản lý, sử dụng quỹ BHYT đảm bảo hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng dự toán; đổi mới phương thức phục vụ người dân...

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể BHXH Nghệ An; BHXH Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam" cho các cá nhân đã có đóng góp tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách BHXH ở tỉnh Nghệ An./.