Nghệ An triển khai đề án sản xuất vụ Hè thu- Mùa 2021

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Chiều 16/4, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ Hè thu mùa năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Võ Thị Nhung- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đặt yêu cầu an toàn lên trên hết



Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Với việc đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, vụ Hè thu- Mùa năm nay, Nghệ An chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ ở những vùng thiếu nước, sản xuất không an toàn, hiệu quả, đặc biệt khuyến khích chuyển đổi cả hai vụ Xuân và Hè thu- Mùa để thuận lợi cho việc lựa chọn cây trồng chuyển đổi, nhằm đảm bảo hiệu quả, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Thực hiện gieo cấy theo phương châm “càng sớm càng tốt” và đặt an toàn lên trên hết, xem xét thời điểm thu hoạch lúa xuân và khả năng phân phối nước để làm đất ruộng cấy và chọn thời điểm ra mạ chính xác.Để đạt chỉ tiêu sản xuất lương thực của tỉnh trong năm 2021 là 1.208.500 tấn, vụ Hè thu- Mùa năm nay Nghệ An phấn đấu đạt 433.450 tấn lương thực. Theo đó, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng 90.000 ha lúa, 12.000 ha ngô, trong đó cơ cấu 30.000 ha lúa chất lượng cao, khoảng 11.500 ha lúa lai.

Cùng với chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng, thì việc chủ động sớm, phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại cũng là một trong những yêu cầu quan trọng, do vụ Hè thu- Mùa năm nay được nhận định là vụ sản xuất mà các đối tượng dịch hại có thể diễn biến rất phức tạp.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc chỉ đạo sản xuất Hè thu- Mùa. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Vụ Hè thu- Mùa năm nay, cần lưu ý nguy cơ cao xảy ra hạn hán , thiếu nước cục bộ từ sớm, ảnh hưởng đến sản xuất đầu vụ. Trong khi hệ thống thủy lợi, tưới tiêu một số nơi còn thiếu đồng bộ, xuống cấp; việc thi công nâng cấp các công trình thủy lợi trong thời gian tới cũng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành Chỉ thị về tăng cường sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2021. Thành lập các đoàn kiểm tra để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại của vụ Xuân, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2021.



Kiểm tra công tác chống hạn trong vụ sản xuất Hè thu- Mùa 2020. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Các huyện phải coi chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu- Mùa là nhiệm vụ chính trị quan trọng để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác chỉ đạo sản xuất. Trên cơ sở đề án sản xuất của tỉnh, từng địa phương xây dựng đề án phù hợp tình hình cụ thể, nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có.

Các sở, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai đề án xuống tận cơ sở. Động viên các cấp hội và hội viên thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất hàng hóa để tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.



”Phải có sự quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Có giải pháp cụ thể trong việc chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn để bà con chấp hành đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống cũng như tổ chức phòng chống hạn và phòng trừ dịch bệnh”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.