Nghệ An: Triển khai dự án giảm phát thải khí nhà kính 2,194 triệu USD

Quang cảnh cuộc họp.

Chiều ngày 6/12, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp “Thực hiện kế hoạch hoạt động Hợp phần quản lý rừng bền vững năm thứ nhất 2021. Kế hoạch hoạt động năm thứ hai 2022 của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)” tỉnh Nghệ An”. Tham dự cuộc họp có đồng chí Vũ Văn Hưng - Phó Trưởng ban quản lý các dự án lâm nghiệp Trung ương và đại diện dự (VFBC).

Phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)”: Dự án này do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án triển khai với hai hợp phần: Hợp phần quản lý rừng bền vững và Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Tại Nghệ An, Dự án này triển khai thực hiện hợp phần quản lý rừng bền vững, với tổng vốn khoảng 2,194 triệu USD (tương đương 50.864 triệu đồng).

Thời gian thực hiện Dự án tại Nghệ An 6 năm, triển khai từ năm 2021 đến năm 2026. Dự án được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó ưu tiên một số huyện có diện tích rừng lớn bao gồm: Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong và Quỳ Châu.

Hợp phần Quản lý rừng bền vững được triển khai ở Nghệ An, các hoạt động của Dự án được thực hiện như: Tăng cường thực thi pháp luật đối với các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Phát triển chuỗi giá giá nông, lâm sản, hỗ trợ doanh nghiệp thân thiện với bảo tồn. Hỗ trợ doanh nghiệp chế biến lâm sản, xác định và ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy quản lý rừng bền vững, Hỗ trợ tư vấn hoàn thiện Phương án quản lý rừng bền vững cho các chủ rừng… Cải thiện quản lý rừng của cộng đồng dân cư. Thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.

Đồng chí Vũ Văn Hưng - Phó Trưởng ban quản lý các dự án lâm nghiệp Trung ương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Trường

Hoạt động năm thứ nhất 2021 của Dự án tại Nghệ An mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19. Song dưới sự phối hợp đồng bộ của các bên liên quan, kế hoạch hoạt động năm của dự án vẫn đảm bảo tiến độ. Đã tổ chức 2 khóa tập huấn kỹ năng, thúc đẩy cho cán bộ và cộng đồng, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ rừng. Rà soát và cập nhật danh sách các doanh nghiệp thân thiện với môi trường tiềm năng trong hỗ trợ phát triển các chuỗi giá trị. Rà soát và cập nhật bản đồ cho chủ rừng, đánh giá hiện trạng bản đồ chi trả của Quỹ bảo vệ phát triển rừng…

Theo kế hoạch tại Nghệ An, trong 6 năm dự án sẽ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ: Có 5.000 người được tập huấn nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững. Có khoảng 12.000 người được hưởng lợi từ các hoạt động sinh kế, 14 tổ chức được nâng cao năng lực về quản trị rừng. Có khoảng 8 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án, trên 52.000 ha rừng được quản lý, bảo vệ tốt hơn. Trên 1,6 triệu tấn CO2 được hấp thụ và lưu giữ.

Chăm sóc vườn keo ở Công ty Lâm nghiệp Đô Lương. Ảnh minh họa: Văn Trường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hỗ trợ cho Nghệ An, giải quyết những khó khăn thách thức của địa phương về ngành Lâm nghiệp. Qua buổi làm việc này, tỉnh Nghệ An mong muốn được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án các lâm nghiệp và đơn vị thực hiện hợp phần Quản lý bảo vệ rừng, hỗ trợ Nghệ An để triển khai. Tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu mà Dự án đã đặt ra.

Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Về phía tỉnh Nghệ An cam kết sẽ bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn nhân lực và vốn đối ứng để triển khai các Dự án, đồng thời sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan, phối hợp chặt chẽ và tạo các điều kiện thuận lợi để tiếp tục xây dựng các chương trình, dự án phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.