Nghệ An triển khai Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Xuất khẩu tôm là một thế mạnh của Nghệ An nhưng do thiếu doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp nên đã làm giảm giá trị con tôm. Nếu vận dụng tốt các cơ chế do Hiệp định RCEP mang lại thì sẽ có lợi thế cho doanh nghiệp và nông dân Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải