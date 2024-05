Nghệ An triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - 5 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, 2.138 người mắc, 6 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số người mắc tăng 1.432 người. Riêng tỉnh Nghệ An không ghi nhận có vụ ngộ độc nào.

Điểm cầu Nghệ An tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Thành Chung

Sáng 21/5, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Điểm cầu tỉnh Nghệ An có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Cục Quản lý thị trường Nghệ An.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 5 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, 2.138 người mắc, 6 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ ngộ độc tăng 4 vụ, giảm 5 người tử vong, số người mắc tăng 1.432 người… Đáng chú ý, số vụ ngộ độc có trên 30 người mắc tăng 3 vụ; số vụ ngộ độc bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, khu chế xuất tăng 1 vụ.

Một số vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc là: Vụ ngộ độc hộ kinh doanh bánh mì Thu Hà ở Sóc Trăng vào ngày 24/2 có 150 người mắc; quán cơm gà Trâm Anh ngày 11/3 ở Khánh Hoà có 369 người mắc; tiệm bánh mì Cô Băng ngày 30/4 ở Đồng Nai có 547 người mắc; bếp ăn tập thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shinwon Ebenezer Việt Nam ngày 14/5 ở Vĩnh Phúc có 438 người mắc; bếp ăn tập thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dechang Việt Nam ngày 15/5 ở Đồng Nai có 95 người mắc.

Điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm cho thấy: Việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của một bộ phận chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đầy đủ, thường xuyên. Một số cơ sở kinh doanh nông sản nhưng nhập nguyên liệu nông sản trôi nổi, không kiểm soát được chất lượng để cung cấp cho các đơn vị, người dân.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị: Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, công văn của Chính phủ, Bộ Y tế trong việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra tại một cơ sở sản xuất thực phẩm ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Trong đó, người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Các địa phương cần triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguyên liệu trước khi chế biến, chỉ sử dụng các nguyên liệu đã được kiểm soát, phù hợp các quy định của ngành Nông nghiệp, Công Thương.

Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn với việc tăng cường, bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, kinh phí; nâng cao năng lực hiệu quả, hiệu lực quản lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu nông sản; kiên quyết không để các cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, các công ty kiên quyết không ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu, cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn uống với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ quan, công ty, trường học, đơn vị.

Tại Nghệ An, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào. Nghệ An đã đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm với việc tăng cường hoạt động truyền thông và kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm. Toàn tỉnh đã kiểm tra 6.948 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 24 cơ sở, với tổng số tiền trên 526 triệu đồng.

Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương về đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, tập huấn về an toàn thực phẩm; triển khai đầy đủ các hoạt động giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm; tăng cường hoạt động kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là đối với bếp ăn tập thể các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất.