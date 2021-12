Nghệ An triển khai hiệu quả mô hình cung cấp test tự xét nghiệm HIV thông qua trang Web

Sáng 14/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm mô hình cung cấp test kit tự xét nghiệm HIV thông qua trang Web năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Sở Y tế và các đơn vị thực hiện mô hình.

Nghệ An hiện đang là 1 trong 10 tỉnh, thành có số lượng người nhiễm HIV cao nhất cả nước. Số lượng người nhiễm đang còn sống là 6.020 người. Thời gian qua, công tác phòng chống HIV/AIDS ở Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi đã có 4.724 người tham gia điều trị. Tuy nhiên, công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn khi mà dịch HIV vẫn có xu hướng tăng và trẻ hóa. Nguồn viện trợ và kinh phí thực hiện phòng, chống bị cắt giảm.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, công tác phòng, chống HIV ở địa phương gặp nhiều thách thức. Nhất là dịch Covid-19 đã làm gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ xét nghiệm cho những người có nguy cơ nhiễm HIV và những người có nhu cầu xét nghiệm HIV định kỳ.

Khắc phục những khó khăn do dịch Covid-19 mang lại, với sự trợ giúp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nghệ An đã triển khai mô hình xét nghiệm dựa vào cộng đồng - cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại nhà thông qua website tuxetnghiem.vn.; tiến tới đảm bảo độ bao phủ cung cấp dịch vụ liên quan đến xét nghiệm sàng lọc HIV.

Quy trình cấp phát test kit xét nghiệm miễn phí được thực hiện thông qua website tuxetnghiem.vn được bắt đầu với việc khách hàng đăng ký; cán bộ thực hiện mô hình nhận đơn, gửi hàng; các đơn vị chuyển test kit cho khách hàng. Trong quá trình này, cán bộ thực hiện mô hình thực hiện tư vấn trước, trong và sau xét nghiệm; xác nhận kết quả sàng lọc ban đầu và cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác điều trị.

Từ ngày 14/4 đến 12/12/2021, ở Nghệ An đã có 2.495 lượt testkit được đặt; 2.183 khách hàng đã làm test (bao gồm những người tiêm chích ma túy, sử dụng ma túy tổng hợp, người chuyển giới, người mại dâm, quan hệ tình dục không an toàn, đồng giới nam). Qua test đã phát hiện được 95 người có kết quả khẳng định dương tính với HIV.

Có thể khẳng định: Việc cung cấp test tự xét nghiệm HIV thông qua trang Web và được vận chuyển đến tận nhà rất phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19; có tính thuận tiện, bảo mật cao. Mô hình đã có độ bao phủ rộng khắp các huyện, thành, thị; giúp cho Nghệ An phát hiện được nhiều ca nhiễm HIV mới.

Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam đã đánh giá cao hoạt động triển khai mô hình cung cấp test tự xét nghiệm HIV thông qua trang Web do Nghệ An thực hiện. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam đã đánh giá cao hoạt động triển khai mô hình cung cấp test tự xét nghiệm HIV thông qua trang Web do Nghệ An thực hiện. So với các tỉnh, thành khác cùng thực hiện mô hình thì Nghệ An là địa phương thực hiện hiệu quả nhất. Trong năm 2022, WHO sẽ tiếp tục duy trì mô hình cung cấp test kit tự xét nghiệm HIV qua Website và kết nối dịch vụ điều trị, dự phòng tại Nghệ An./.