Thời sự Nghệ An triển khai kế hoạch diễn tập phòng thủ khu vực Vạn An năm 2025 Chiều 18/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An năm 2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh năm 2025 chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh năm 2025; cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương liên quan.

Chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập chất lượng

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An năm 2025. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2025, Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu IV giao tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An để làm điểm, rút kinh nghiệm triển khai trong toàn Quân khu.

Trên cơ sở nhiệm vụ Bộ Tư lệnh Quân khu IV giao, Bộ Chỉ huy Quận sự tỉnh – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh năm 2025 đã xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An năm 2025 trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu IV, gắn với tình hình thực tiễn đặt ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp.

Lãnh đạo các địa phương tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Cuộc diễn tập với đề mục: Chuyển Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc phòng thủ khu vực và khu vực phòng thủ.

Diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, chuyển Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh năm 2025 phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Để triển khai kế hoạch diễn tập phòng thủ khu vực năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An tổ chức xây dựng, sửa chữa Sở Chỉ huy diễn tập; khảo sát các vị trí thực binh; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất; tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập đảm bảo đúng quy trình... Cuộc diễn tập phòng thủ khu vực 1 - Vạn An năm 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025.

Thượng tá Đậu Hồng Thắm - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo dự thảo Đề án "Tổ chức lực lượng, bảo đảm hoạt động của dân quân thường trực và xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Ảnh: Mai Hoa

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về Đề án "Tổ chức lực lượng, bảo đảm hoạt động của dân quân thường trực và xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Nguyễn Mạnh Cường nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung triển khai các nhiệm vụ có chất lượng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh: Việc Bộ Tư lệnh Quân khu IV lựa chọn Nghệ An tổ chức diễn tập điểm, vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là thử thách trong tình hình vận hành chính quyền 2 cấp. Bởi vậy, yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tập trung triển khai và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức công tác chuẩn bị chặt chẽ, chất lượng.

Trong đó, chú trọng việc huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập, chủ động khảo sát các vị trí diễn tập, chuẩn bị văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn tập theo đúng quy định; đồng thời, tổ chức huấn luyện để chuẩn bị tham gia diễn tập thực binh đảm bảo chất lượng, an toàn.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh năm 2025 kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An tổ chức quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập, nâng cao trách nhiệm của các lực lượng tham gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả nhất.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Về dự thảo Đề án "Tổ chức lực lượng, bảo đảm hoạt động của dân quân thường trực và xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An"; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết ban hành đề án; đồng thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ rà soát bộ máy Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường để tiếp tục củng cố về số lượng và nâng cao chất lượng, nhất là các đơn vị đặc thù, biên giới.

Đối với đề xuất xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát kỹ các cơ sở vật chất dôi dư trên địa bàn để đưa vào cải tạo, đưa vào sử dụng. Với những địa phương đề xuất xây dựng trụ sở mới phải thực hiện ký cam kết trên địa bàn không còn cơ sở vật chất dôi dư, tránh lãng phí nguồn lực. Việc xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường phải hoàn thành trong năm 2028, trong đó đối với 21 xã biên giới phải hoàn thành trong năm 2026.