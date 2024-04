Nghệ An triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024. Ảnh: Thành Chung

Sáng 2/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2024 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024 - 2029 và những năm tiếp theo.

Đại hội cũng thực hiện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân tự giác, tích cực thi đua, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An diễu binh tại buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh tư liệu: Hoàng Anh

Qua Đại hội, tỉnh Nghệ An sẽ lựa chọn bồi dưỡng điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu và Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh. Dự kiến, Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024 sẽ tôn vinh 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Nghệ An giai đoạn 2019 – 2024.

Để Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024 diễn ra hiệu quả, thiết thực, ngày 15/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã ban hành Thông tri số 08-TT/TU về lãnh đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024; Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 756 /KH-UBND ngày 9/10/2023 về tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024 và Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 27/2/2024 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024…

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã phân công rõ trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh và các huyện, thị xã trong việc tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024.

Tại hội nghị, các sở, ban, ngành và đơn vị đã được phân công nhiệm vụ tổ chức, phối hợp tổ chức đã báo cáo rõ tiến độ thực hiện nhiệm vụ; nêu lên những vướng mắc và đề xuất các kiến nghị để Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 – 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn thành các phần việc của mình. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác xây dựng nội dung, kịch bản tổ chức đại hội.

Đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn thành các phần việc của mình; thực hiện tốt việc rà soát chương trình, kịch bản, tham luận, báo cáo tại đại hội; lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình thực sự chính xác; tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Nghệ An giai đoạn 2019 -2024, tạo sự lan tỏa trong toàn quân./.