Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ quy tập mùa khô 2020-2021

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đặc biệt tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Thực hiện kế hoạch số 211 của UBND tỉnh về tiếp nhận, di chuyển, tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào trong mùa khô 2020-2021, Bộ CHQS tỉnh đã cử đoàn cán bộ Ban Công tác đặc biệt tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn và di chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Tổ chức lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân nhân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã quy tập cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.