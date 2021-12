Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Năm 2021, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.350 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.104 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 246 công dân nhập ngũ vào Công an. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã triển khai quyết liệt, chặt chẽ các khâu, các bước tuyển chọn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Công tác giao, nhận quân được triển khai nhanh gọn, an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau giao quân, các địa phương phối hợp với các đơn vị nhận nguồn nắm chắc tình hình, quan tâm, động viên quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó có 3.150 công dân nhập ngũ vào Quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào Công an. Với các chỉ tiêu sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 75% trở lên; tốt nghiệp ĐH, CĐ từ 5% trở lên; trình độ THPT đạt 65% trở lên…