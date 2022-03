Nghệ An triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Tham dự đại hội, đoàn Nghệ An có 17 đại biểu là những đại diện tiêu biểu của Hội phụ nữ Nghệ An. Trong khuôn khổ đại hội, đoàn đã tham gia hoạt động triển lãm "Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ", nhắn tin hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", có bài tham luận với chủ đề "Rèn luyện phẩm chất, đạo đức phụ nữ gắn với học tập và làm theo Bác", trưng bày sản phẩm OCOP 3 sao thêu dệt thổ cẩm của hợp tác xã làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến tại gian hàng sản phẩm do phụ nữ sản xuất.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được vinh dự tái cử vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.