Pháp luật Nghệ An triển khai rà soát dữ liệu phương tiện và Giấy phép lái xe: Người dân được bảo vệ quyền lợi khi thông tin minh bạch Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai đồng bộ kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện giao thông, Giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe trên toàn địa bàn. Đây là hoạt động nhằm cập nhật thông tin “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác quản lý hiệu quả, đồng thời, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân, những người trực tiếp sử dụng và sở hữu phương tiện.

Rà soát dữ liệu để bảo vệ quyền lợi, tránh rủi ro pháp lý

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không ít người dân sử dụng xe đã qua nhiều đời chủ nhưng chưa làm thủ tục sang tên, hoặc đăng ký thiếu thông tin cá nhân. Việc này dẫn đến hàng loạt hệ lụy, từ việc khó xác định quyền sở hữu, không thể mua bảo hiểm đúng tên cho đến gặp rắc rối pháp lý khi xảy ra va chạm, tranh chấp. Tình trạng Giấy phép lái xe cũ bằng vật liệu giấy chưa được cập nhật lên hệ thống điện tử cũng gây khó khăn trong công tác xác minh, xử lý vi phạm hay đổi, cấp lại giấy phép.

Mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông trên các trục đường chính ở Nghệ An. Ảnh tư liệu

Đợt tổng rà soát lần này được xem là bước quan trọng giúp người dân kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa các thông tin còn thiếu hoặc sai lệch về phương tiện và Giấy phép lái xe. Khi dữ liệu được xác minh và cập nhật đầy đủ, thông tin sẽ được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và pháp lý trong mọi giao dịch hoặc tình huống phát sinh. Đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật của lực lượng Công an mà còn là chính sách bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo kế hoạch, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) rà soát từng phương tiện, từng chủ xe, thống kê và phân loại rõ ràng. Những xe đúng với danh sách, xe có chủ mới, xe không rõ chủ hoặc xe không còn hoạt động đều được ghi nhận, đối chiếu và xử lý theo quy định. Các trường hợp sai lệch thông tin hoặc không tìm thấy chủ phương tiện sẽ được niêm yết công khai để người dân biết và bổ sung.

Chị Phan Thị Linh, người dân phường Trường Vinh chia sẻ: “Tôi được cán bộ Công an phường thông báo về việc rà soát thông tin bằng lái cũ và được hướng dẫn chuyển sang thẻ PET. Cách làm rất rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện. Giờ bằng lái có mã định danh, dễ tra cứu và tôi cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng”.

Công an xã Bạch Hà hướng dẫn người dân kê khai làm thủ tục. Ảnh: P.V

Tại xã Bạch Hà, người dân cũng đánh giá cao tinh thần phục vụ của lực lượng công an trong đợt rà soát này. Anh Nguyễn Văn Trường, một người dân địa phương cho biết: “Tôi sử dụng xe mua lại từ người quen nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Nay qua đợt rà soát, Công an xã đến tận nhà hướng dẫn kê khai lại thông tin, tôi mới biết xe mình chưa nằm trong hệ thống. Việc này rất cần thiết, giúp hợp pháp hóa phương tiện, tránh phiền phức sau này”.

Thượng úy Phạm Xuân Vinh - cán bộ Công an xã Bạch Hà chia sẻ thêm: “Chúng tôi trực tiếp đến từng hộ dân, kiểm tra thực tế xe và đối chiếu thông tin chủ sở hữu. Với những trường hợp có xe nhưng chưa sang tên, hoặc sai sót thông tin, chúng tôi hướng dẫn cụ thể để người dân kê khai, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Nhiều người dân rất đồng tình vì thấy rõ lợi ích của việc cập nhật thông tin chính xác. Việc này không chỉ bảo đảm quyền lợi của họ mà còn góp phần quản lý tốt hơn tình hình phương tiện trên địa bàn”.

Không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, kế hoạch rà soát còn nhằm ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa xe gian, xe nhập lậu, xe không có hồ sơ gốc hay sử dụng biển số định danh sai quy định. Mỗi thông tin được xác minh chính xác sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, người điều khiển giao thông và đảm bảo an toàn trật tự trên toàn tỉnh.

Đưa dữ liệu vào nền tảng số, phục vụ tốt hơn cho người dân

Bên cạnh việc rà soát thông tin, công tác số hóa hồ sơ đăng ký xe cũng được triển khai đồng bộ. Toàn bộ hồ sơ gốc như phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, tờ khai nhập khẩu, quyết định tịch thu phương tiện hoặc xác lập quyền sở hữu toàn dân… sẽ được quét và lưu trữ điện tử. Các tài liệu này được chuẩn hóa theo định dạng PDF, bảo đảm độ phân giải cao để phục vụ tra cứu nhanh, an toàn và lâu dài.

Việc số hóa không chỉ giúp cơ quan quản lý dễ dàng tra cứu thông tin mà còn giảm thiểu nguy cơ mất mát, hư hỏng hồ sơ giấy, đồng thời, hỗ trợ công tác cải cách hành chính, tiến tới quản lý hoàn toàn bằng dữ liệu điện tử. Khi thông tin phương tiện, chủ xe và hồ sơ đều được lưu trữ số, các thủ tục hành chính như sang tên, đổi biển số, cấp lại giấy tờ sẽ trở nên nhanh chóng và minh bạch hơn.

Công an xã Tiền Phong hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Bộ phận một cửa. Ảnh: P.V

Đối với Giấy phép lái xe mô tô bằng bìa giấy chưa được cập nhật vào hệ thống điện tử, Công an cấp xã sẽ phát phiếu thu thập thông tin, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đề nghị công dân cung cấp giấy phép cùng hồ sơ liên quan. Sau khi xác minh, người dân sẽ được hỗ trợ đổi sang thẻ PET có mã định danh và lưu trữ điện tử. Điều này giúp hạn chế tình trạng bằng lái giả, bằng không do cơ quan có thẩm quyền cấp, đồng thời, bảo đảm người dân được bảo vệ về mặt pháp lý.

Trung tá Chu Hồ Đức Dũng - Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu phương tiện, Giấy phép lái xe không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý hiệu quả mà còn trực tiếp phục vụ người dân. Khi thông tin cá nhân và phương tiện được xác thực, người dân sẽ thuận lợi hơn trong mọi thủ tục hành chính như sang tên, đổi giấy tờ, mua bảo hiểm, thậm chí xử lý các tình huống vi phạm hay tranh chấp. Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới nền hành chính số hóa toàn diện”.

“ Công tác rà soát và số hóa dữ liệu phương tiện, người lái xe là một phần của tiến trình chuyển đổi số trong lực lượng Công an. Khi dữ liệu được làm sạch, thống nhất và chia sẻ liên thông giữa các hệ thống, chúng tôi có thể phục vụ người dân nhanh hơn, chính xác hơn. Mục tiêu cuối cùng là lấy người dân làm trung tâm, giúp dễ dàng tiếp cận dịch vụ công và được bảo vệ quyền lợi một cách minh bạch. Thượng tá Trần Minh Sơn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An

Theo kế hoạch, toàn bộ quá trình rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện cùng mã định danh người điều khiển sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Công tác số hóa hồ sơ đăng ký xe được đặt mục tiêu hoàn tất trước ngày 30/3/2026. Trong thời gian triển khai, Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để người dân hiểu rõ mục đích và lợi ích của việc rà soát, đồng thời, chủ động phối hợp cung cấp thông tin.

Tất cả các bước đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối nghiêm cấm việc lợi dụng quá trình cập nhật dữ liệu để hợp thức hóa xe gian, xe không rõ nguồn gốc hay Giấy phép lái xe không hợp lệ. Công an cấp xã được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ hàng ngày và hàng tháng về Phòng PC08; đồng thời, các phòng nghiệp vụ phối hợp trong công tác xử lý vi phạm, điều tra tai nạn giao thông để đảm bảo dữ liệu cập nhật đầy đủ, chính xác.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông và người lái xe là nền tảng quan trọng cho công tác quản lý hiện đại, đồng thời, giúp người dân dễ dàng thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Người dân được hưởng lợi trực tiếp khi thông tin được minh bạch hóa, quyền lợi được bảo đảm và mọi hoạt động liên quan đến phương tiện đều trở nên thuận tiện, nhanh gọn hơn.

Lực lượng Công an xác định, mỗi bản ghi, mỗi hồ sơ, mỗi thông tin được cập nhật chính xác là một phần trong nỗ lực xây dựng xã hội số, nơi người dân được phục vụ tốt hơn, an toàn hơn và tin tưởng hơn vào hệ thống quản lý. Đợt tổng rà soát và số hóa dữ liệu lần này không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn thể hiện cam kết của lực lượng Công an trong việc vì nhân dân phục vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mọi công dân trong kỷ nguyên số.