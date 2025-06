Xây dựng Đảng Nghệ An: Triển khai thực hiện chuyên đề công tác trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyên đề công tác trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An vào sáng 15/5/2025 Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Kết luận số 148-KL/TW, ngày 08/4/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả kiểm tra một số chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025; thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động, nỗ lực thực hiện các nội dung kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm cụ thể hóa và chưa triển khai đầy đủ, đúng yêu cầu tiến độ một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2025.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 332-KH/TU, ngày 28/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ và phân công sau đây:

-Về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp:

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 340-KH/TU, ngày 20/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ và các kế hoạch, thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Văn phòng Tỉnh ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc chỉnh lý, số hóa, bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tiến độ kết thúc hoạt động cấp huyện và sáp nhập xã, phường. Chủ trì phối hợp các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy: Hướng dẫn việc chuẩn bị văn kiện và các hồ sơ, thủ tục đại hội đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030; hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung và nhân sự đại hội (xây dựng bộ đề cương văn kiện và hồ sơ đại hội dùng cho đảng bộ xã, phường). Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch, lịch trình duyệt nội dung, nhân sự đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 340-KH/TU, ngày 20/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ và việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBNĐ tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc chỉnh lý, số hóa, giao nộp, bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các cơ quan nhà nước bảo đảm tiến độ kết thúc hoạt động cấp huyện và sáp nhập xã, phường. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kịp thời việc sắp xếp, xử lý, quản lý tài sản công; việc chuyển tiếp, bàn giao, quản lý các dự án đầu tư công; việc quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách; việc xử lý công nợ khi kết thúc hoạt động cấp huyện và sáp nhập xã, phường.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp; thường xuyên bám nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân để đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, theo dõi, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền về kết quả triển khai nhiệm vụ, nội dung theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đặc biệt là nội dung phân cấp, phân quyền.

Tham mưu, đề xuất kiểm tra, giám sát, xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời đơn, thư phản ánh liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Phối hợp tham mưu, đề xuất kiểm tra, giám sát, xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

-Về thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15 /5/2025:

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kịp thời tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tập trung nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và tham mưu chỉ đạo cụ thể hóa vào văn kiện đại hội đảng cấp dưới.

-Về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Quyết định số 204-QĐ/TU, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng:

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc cụ thể hóa và triển khai Kế hoạch hành động số 328-KH/TU, ngày 24/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Phân công cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện theo yêu cầu.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cấp ủy khẩn trương bổ sung kế hoạch, thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, thường xuyên rà soát và tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 331-KH/TU, ngày 28/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025 - 2028. Phân công cơ quan, cán bộ đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần, hằng tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu.

-Về thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đồ án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên:

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 465-KL/TU, ngày 05/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18/01/2025 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2025; Thông báo số 1729-TB/TU, ngày 27/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2025 của tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 126/KH- UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh về thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2025.

Chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát thực tiễn, kịp thời đề xuất bổ sung các giải pháp, động lực tăng trưởng mới nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu đề ra.

Chỉ đạo các tổ công tác của UBND tỉnh thường xuyên bám sát, đôn đốc quyết liệt các ngành, địa phương thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ theo kịch bản tăng trưởng. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu.

-Về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đối mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68- NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân:

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham mưu, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 02 nghị quyết nêu trên ở các cấp và trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện.

-Về kiểm tra, giám sát và thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 333-KH/TU, ngày 28/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ trì phối hợp các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cơ quan liên quan tăng cường giám sát thường xuyên, toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và các nội dung chỉ đạo cụ thể tại Công văn này.

Kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành xem xét, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với những tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện thiếu quyết liệt hoặc không thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tổng hợp thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, tham mưu báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Văn phòng Tỉnh ủy: Tham mưu đưa vào chương trình làm việc định kỳ hằng tuần của Thường trực Tỉnh ủy, chương trình làm việc hằng tháng hoặc làm việc chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đế nghe báo cáo và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, thực hiện chế độ thông tin báo cáo bảo đảm nội dung, thời gian theo yêu cầu tại Công văn số 3767-CV/TƯ, ngày 03/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này.