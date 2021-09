Nghệ An triển khai tiêm phòng diện rộng cho công nhân lao động

Ngoài ra, hiện tại cũng đã có 2 doanh nghiệp có khu lưu trú tập trung là Công ty Luxshare ICT Nghệ An - KCN VSIP; Công ty CP Khoáng sản Hà An Phát - KCN Nam Cấm. Tính đến ngày 10/9 đã có 107/130 doanh nghiệp tiến hành sản xuất "3 tại chỗ" với 15.390 người lao động.

Theo thống kê, tính đến nay đã có gần 8.000 công nhân lao động tại KKT Đông Nam đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Đình Nam

Đặc biệt, tính đến ngày 10/9/2021, trong các KCN trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã xuất hiện 5 ca bệnh Covid-19 tại 3 đơn vị và 187 trường hợp là F1. Chính vì thế, việc tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Ông Lê Đức Giáp - Trưởng phòng An toàn an ninh và Môi trường, kiêm Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của KCN VSIP Nghệ An cho biết: Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đồng thời đảm bảo mục tiêu phát kiển sản xuất, kinh doanh, đến nay KCN của chúng tôi đã được phân bổ 3.570 liều vắc-xin.

Sau khi tiếp nhận vắc-xin, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai tiêm phòng cho đội ngũ công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao. Mặc dù mới chỉ có 3.570 liều vắc-xin trên tổng số gần 12.000 công nhân lao động làm việc trong KCN, tuy nhiên, bước đầu là một tín hiệu đáng mừng trong việc sớm bao phủ vắc-xin trên diện rộng cho công nhân lao động.

Ông Đinh Văn Phong - Quyền Trưởng Phòng quản lý Doanh nghiệp và Lao động, BQL KKT Đông Nam cho biết: Tính đến nay, BQL KKT Đông Nam đã được phân bổ 3 đợt vắc -xin, với tổng cộng 9.700 liều, đáp ứng khoảng 31,7% nhu cầu cho toàn bộ công nhân trong KKT. Sau khi được phân bổ vắc-xin, BQL KKT Đông Nam đã phân về cho KCN Bắc Vinh 2.150 liều/28 doanh nghiệp; KCN VSIP 3.570 liều/26 doanh nghiệp; KCN Nam Cấm và KCN WHA 2.980 liều/55 doanh nghiệp. Ngoài ra, còn phân bổ 1.000 liều vắc-xin cho các doanh nghiệp tại KCN Hoàng Mai, Đông Hồi, Nghĩa Đàn, thị xã Cửa Lò…