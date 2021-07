Nghệ An triệt phá đường dây cá độ bóng đá Euro 2020 hơn 1,6 tỷ đồng

Sáng 12/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bằng hình thức "cá độ bóng đá", bắt giữ 8 đối tượng liên quan.



Trước đó, trong thời gian từ đầu tháng 5/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức “Cá độ bóng đá”, với số tiền giao dịch rất lớn, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp do đối tượng Đặng Việt Hùng (SN 1996) thường trú tại xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc cầm đầu.

Sổ ghi bắt kèo mỗi trận đấu được Công an thu giữ từ Đặng Việt Hùng. Ảnh: Minh Khôi

Đối tượng Đặng Việt Hùng sử dụng trang mạng kênh UW88 để lấy “kèo” các trận bóng đá của tất cả các giải đấu bóng đá quốc tế, sau đó sử dụng các “chân rết” của mình lôi kéo các đối tượng trong và ngoài địa bàn tham gia vào các hoạt động cá độ bóng đá. Số tiền giao dịch của mỗi trận đấu lên đến hàng chục triệu đồng. Hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và cán bộ, công chức trên địa bàn.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã giao cho Đội CSĐTTP về HS - KT - MT và Công an xã Nghi Thái đồng chủ trì, phối hợp Công an các xã trên địa bàn xác lập Chuyên án "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc".

Quá trình xác minh, đấu tranh, Ban chuyên án đã kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, chia làm các tổ xác minh, điều tra tại nhiều địa bàn, gặp gỡ các nhân chứng để thu thập thêm thông tin, dựng lên các đối tượng nổi lên trong và ngoài địa bàn.