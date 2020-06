Nghệ An: Triệt phá đường dây ma túy do các đối tượng 'cộm cán' cầm đầu

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy do các đối tượng tham gia manh động, liều lĩnh. Bắt giữ 2 đối tượng, thu 1.226 viên ma túy tổng hợp.



Đầu tháng 5/2020, qua công tác điều tra, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, được vận chuyển từ huyện Yên Thành về TP Vinh tiêu thụ và trung chuyển vào các tỉnh phía Nam.

Đối tượng Trương Văn Đức. Ảnh: Trang - Cường

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Trương Văn Đức (SN 1980), trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Được biết, Đức là một đối tượng cộm cán và cực kì manh động và đã có 1 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Chuyên án được xác lập để đấu tranh. Tiến hành xác minh và thu thập tài liệu, Ban chuyên án xác định được thêm một đối tượng khác trong đường dây này là Phạm Xuân Huỳnh (SN 1984), trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Đối tượng Phạm Xuân Huỳnh. Ảnh: Trang - Cường

Sau một thời gian theo dõi, xác định thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án. Vào rạng sáng 1/6, tại khu vực xóm 12, xã Nghi Kim, TP Vinh, tổ công tác bắt quả tang đối tượng Trương Văn Đức về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ tại hiện trường 200 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô BKS: 29S-5269.



Cùng thời điểm đó, tại khu vực xóm Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, một tổ công tác khác của Công an TP Vinh bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Huỳnh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 1.026 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.