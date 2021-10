Nghệ An: Triệt phá sới bạc trên đồi keo, bắt giữ 19 đối tượng

(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 19 đối tượng trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa tụ tập đánh bạc trên khu vực đồi keo thuộc địa phận huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.