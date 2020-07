Nghệ An: Triệu tập cô gái phát tán video bạo lực học đường lên mạng xã hội

Xét thấy, việc đăng tải, chia sẻ các nội dung này có tác động tiêu cực đến nhận thức của nhiều người dùng mạng xã hội, nội dung kích động bạo lực gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em cần thiết ngăn chặn theo quy định tại Điều 29, Luật An ninh mạng 2018 quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành xác minh. Kết quả đã xác định N.T. T (SN 1991) trú tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn là người dùng tài khoản Facebook “Duyên phận bỏ sỉ” nên đã mời T lên trụ sở Công an xã làm việc.