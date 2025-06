Pháp luật Nghệ An: Trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm Hiện nay, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh... ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh phòng ngừa.

Nhiều vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản xảy ra trong thời gian gần đây đã được lực lượng chức đấu tranh, xử lý kịp thời.

Điển hình tháng 5 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tình trạng mất trộm các tấm song chắn rác bằng kim loại tại các công trình công cộng trên địa bàn huyện Đô Lương.

Tang vật vụ án Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Văn Hậu

Hành vi của các đối tượng không chỉ gây bức xúc trong cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân mà còn gây hệ lụy rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân khi tham gia giao thông. Vào cuộc xác minh, Cơ quan Công an xác định việc mất trộm các tấm song chắn rác do 1 nhóm 3 đối tượng trú tại các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ thực hiện.

Đáng nói, chỉ trong vòng hơn 2 tháng, các đối tượng đã gây ra 7 vụ trộm các tấm song chắn rác trên địa bàn. Cơ quan Công an cũng làm rõ có 1 nhóm 3 đối tượng khác chuyên thu mua, tiêu thụ tài sản trộm cắp cho các đối tượng trên.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tài sản nói trên là Nguyễn Đức Anh (SN 1993), trú xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ. Cùng tham gia với Đức Anh có Trần Quốc Trường (SN 1997), trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương và Nguyễn Đức Ngọc Anh (SN 1994), trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương.

Theo đó, để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân, Đức Anh cùng Trường và Ngọc Anh đã bàn bạc, cùng nhau tìm các tấm song chắn rác bằng kim loại tại các công trình công cộng để lấy trộm đem bán.

Các đối tượng trong vụ án bị Cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng chọn thời điểm trộm cắp tài sản vào lúc đêm khuya vắng vẻ tại các tuyến đường ít người qua lại, các tấm song chắn rác sau khi trộm cắp cũng nhanh chóng được các đối tượng đưa sang địa phương khác bán ngay trong đêm. Ngoài các tấm chắn rác kim loại các đối tượng còn thực hiện hành vi trộm cắp 1 xe mô tô của người dân.

Có 3 đối tượng mặc dù biết tài sản của Đức Anh cùng Trường và Ngọc Anh do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mua, tiêu thụ là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1984) và Chu Thị Hằng (SN 1982) cùng trú tạ huyện Đô Lương và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1984) huyện Tân Kỳ.

Cơ quan Công an làm rõ chỉ trong vòng hơn 2 tháng (từ tháng 3 đến tháng 5/2025), nhóm các đối tượng trên đã trộm cắp 48 tấm song chắn rác bằng kim loại; 1 xe mô tô, gây thiệt hại hơn 110 triệu đồng.

Nhóm 6 đối tượng trộm cắp tài sản bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An triệu tập bắt giữ. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Trước đó, ngày 7/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã triệu tập, bắt giữ nhóm 6 đối tượng thanh, thiếu niên tuổi đời từ 14 đến 16 tuổi, cùng trú tại thành phố Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng đã trộm 3 xe mô tô của người dân trên địa bàn thành phố Vinh.

Tài sản sau khi lấy trộm được các đối tượng bán lấy tiền tiêu xài hoặc tiếp tục sử dụng làm phương tiện di chuyển. Hành vi của nhóm đối tượng đã gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Tang vật vụ án trộm cắp tài sản. Ảnh tư liệu Văn Hậu

Một số vụ việc các đối tượng phạm tội có mối quan hệ quen biết với nhau từ trước, nên đã bàn bạc thống nhất, phân công nhiệm vụ thực hiện các vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân và chơi game.

Điển hình trong tháng 1 năm 2024, lực lượng chức năng nhận được đơn trình báo của anh L.N.T. (SN 1973), trú tại khối Đức Thọ, phường Hưng Lộc về việc: Đêm 8/1, nhà riêng của anh bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 600 kg nhôm, 1 máy nén khí Kitar 3 OHP, 2 máy đột dập cửa nhôm XingFa, 5 bộ giàn giáo bằng sắt và một số vật dụng xây dựng khác, tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Cùng ngày, anh M.T.L. (SN 1971), trú tại phường Hà Huy Tập đến trình báo gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm điện thoại di động nhãn hiệu Vertu Signature trị giá 70 triệu đồng và một số tiền trong xe ô tô đỗ trong sân.

3 đối tượng Phan Hữu Phước, Lê Văn Ngọ và Ngô Đức Hòa. Ảnh: Phạm Thủy

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng Lê Văn Ngọ (SN 1990), trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp; Phan Hữu Phước (SN 2000) và Ngô Đức Hòa (SN 1991), cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo đó, Ngọ, Phước, Hòa chở nhau trên xe máy di chuyển qua các tuyến đường, lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của các gia đình, nhất là thời điểm đêm tối, chủ nhà ngủ say để đột nhập lấy trộm tài sản rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản trên với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Số liệu tại báo cáo của UBND tỉnh về tình hình, kết công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy: Trộm cắp tài sản vẫn xảy ra nhiều, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (chỉ tính tính từ ngày 1/11 đến ngày 30/4/2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 128 vụ trộm cắp tài sản, chiếm 46,5% các vụ phạm pháp hình sự).

Tội phạm có xu hướng trẻ hóa; các đối tượng phạm tội hầu hết không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động, thích hưởng thụ. Qua công tác đấu tranh với tội phạm, cho thấy thủ đoạn, cách thức của các đối tượng trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, thiếu sót, lơ là, mất cảnh giác của người dân và các cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi trộm cắp tiền, điện thoại, máy tính, trang sức, các đối tượng còn trộm chó, gà, gia súc, vật liệu xây dựng... gây mất an ninh, trật tự

Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa thủ đoạn của đối tượng trộm cắp tài sản như: không để xe máy ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại, khuất tầm nhìn; không để tài sản có giá trị ở nơi dễ thấy, hay để trong cốp xe máy, trong xe ô tô; tăng cường an ninh bằng cách lắp đặt camera có độ phân giải cao, trang bị hệ thống cửa chắc chắn, có báo động...

Đối tượng Đậu Đình Đàn (SN 1996) trộm cắp thẻ cào nạp tiền điện thoại với nhiều mệnh giá bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh tư liệu: Phan Tuyết

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cần quán triệt lực lượng bảo vệ, CBCNV phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cơ quan.

Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, các tổ chức, cá nhân cần nhanh chóng báo với cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý.