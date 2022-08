Nghệ An trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 17/8, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Sẻng - phết Hùng - bun - nhuông - Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng nhân dân cách mạng Lào: Bun - chăn Sỉ - vông – phăn – Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; Văn – xay Pheng -xum – ma – Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Khăm - phăn Sít – thi – đăm – pha – Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn; Văn – xay Phong – sa – vẳn – Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn; Su – văn – ni Xay – xạ - nạ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực 11, Chủ tịch HĐND tỉnh Bô Ly Khăm xay; Vông – sỏn In – pan – phim – Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Xay Xổm Bun; Lỉnh – thoong Sẻng – ta - văn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khệt.



Về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Kiều Vân - Phó Vụ trưởng, Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương; Đại sứ Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao; Phan Minh Chiến - Phó Vụ trưởng, Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá - Phó Chính ủy Quân khu 4.



Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện biên giới.

MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ MẪU MỰC, HIẾM CÓ TRÊN THẾ GIỚI

Diễn văn chào mừng lễ kỷ niệm, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An khẳng định, là hai nước láng giềng gần gũi, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào sớm xây dựng mối quan hệ bang giao, gắn kết, đùm bọc lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Đặc biệt, kể từ khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản trực tiếp đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào đã không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt, trở thành sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước và cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Ôn lại truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước trong 60 năm qua, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cho biết, từ tháng 2/2019, quan hệ chính trị “hữu nghị truyền thống” giữa hai nước đã được củng cố, nâng cao thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại”, khẳng định mối quan hệ quốc tế mẫu mực, hiếm có trên thế giới.

Trong dòng chảy lịch sử của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Nghệ An là địa phương có vị trí quan trọng, vừa hội tụ các yếu tố chung, đồng thời có nhiều yếu tố mang tính đặc thù và riêng biệt. Nghệ An có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất cả nước, hơn 468km, trải dài trên địa bàn 6 huyện, 27 xã của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An xác định việc tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, luôn đặt ưu tiên hàng đầu.

Trong những năm kháng chiến cũng như bước vào thời kỳ hội nhập, mở cửa, tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp với nhiều địa phương của Lào. Đến nay, bên cạnh hợp tác truyền thống với 3 tỉnh có chung đường biên giới là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Nghệ An đã mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun trên nhiều lĩnh vực.

Không chỉ giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều phương diện, Nghệ An và Lào đang trở thành những đối tác kinh tế giàu tiềm năng. Trong giai đoạn 2018 đến quý II/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Nghệ An và Lào đạt hơn 139 triệu USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 35 triệu USD, cao hơn 11,5 triệu USD so với năm 2021. Các hoạt động thương mại cửa khẩu, vận tải, du lịch, mua sắm, nghỉ dưỡng diễn ra ngày càng sôi động.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, trong chặng đường phát triển sắp tới, tỉnh Nghệ An luôn mong muốn, sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ với các tỉnh bạn Lào trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hai bên đều đang cần và có thế mạnh. Trong đó, ưu tiên cao cho tăng cường kết nối hạ tầng có tính chiến lược như đường bộ cao tốc, thương mại cửa khẩu, dịch vụ kho vận, cảng biển...

Tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học – công nghệ, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai…góp phần bổ sung lợi thế cho nhau trong phát triển kinh tế - xã hội; Không ngừng bồi đắp tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, tạo môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

QUAN HỆ VIỆT NAM - LÀO SẼ NGÀY CÀNG ĐƠM HOA KẾT TRÁI

Tại buổi lễ, đồng chí Bun Chăn Sỉ Vông Phăn - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng thay mặt lãnh đạo cấp cao 7 tỉnh phía Bắc và Trung của nước CHDCND Lào gửi lời thăm hỏi thăm tình đoàn kết, hữu nghị anh em và lời biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung và Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An anh em nói riêng.

Trong thời gian qua, tuy Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã dành sự giúp đỡ to lớn, quý giá cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào nói chung, 7 tỉnh Bắc, Trung Lào nói riêng. Đặc biệt, trong thời gian nước CHDCND Lào đối diện với khó khăn, nước Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đã giúp đỡ kịp thời, biểu hiện sinh động cho mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa các quốc gia trong thời đại ngày nay.

Vui mừng trước những thành tựu to lớn của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng bày tỏ, mặc dù chúng ta còn gặp nhiều khó khăn nhưng xin hứa sẽ kề vai sát cánh với đất nước và nhân dân Việt Nam anh em để cùng nhau xây dựng, phát triển hai đất nước toàn diện trong mọi lĩnh vực, góp phần vun đắp, phát huy mối quan hệ đặc biệt của chúng ta ngày càng vững bền và đơm hoa kết trái.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sẻng phết Hùng bun nhuông - Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam bày tỏ tự hào và hãnh diện dù tình hình khu vực và thế giới có diễn biến phức tạp thế nào đi chăng nữa, nhưng mối quan hệ trong sáng, gắn bó keo sơn giữa hai nước chúng ta không những không phai mờ theo thời gian, mà ngày càng phát triển đi vào chiều rộng và chiều sâu, ngày càng có hiệu quả hơn và mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân hai nước trên tất các lĩnh vực.

Đại sứ cũng vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh của Lào trong thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ các tỉnh của Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác đấu tranh phòng, chống các các hành vi tiêu cực khu vực biên giới để xây dựng một biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển... là nền tảng quan trọng để cho nhân dân khu vực biên giới giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào bình yên, qua lại thăm hỏi và cùng phát triển đất nước.

Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cũng tin tưởng, mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào sẽ được tiếp tục kế thừa, phát huy góp phần vào phát triển mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa kết trái.

Đồng thời cho rằng, lễ kỷ niệm hôm nay sẽ góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn và tiếp tục giữ gìn mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa Lào - Việt Nam mãi trường tồn theo thời gian, như lời Chủ tịch Kay Sỏn Phôm Vi Hản từng nói “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt Nam - Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 18 tập thể và 28 cá nhân nước CHDCND Lào vì có thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh Lào giai đoạn 2017-2022./.