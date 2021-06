Nghệ An: Trứng gia cầm tăng giá trong mùa dịch Covid-19

Từ ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khiến nhiều mặt hàng nông sản của Nghệ An giảm giá, khó tiêu thụ. Tuy nhiên, với mặt hàng trứng gà, trứng vịt lại tăng giá, tiêu thụ mạnh.

Theo ông Hòa, nguyên nhân trứng gà tăng giá là do ảnh hưởng của dịch Covid-19,các tỉnh phía Bắc và phía Nam không vận chuyển trứng vào địa bàn tỉnh, do vậy trứng gà trên địa bàn khan hiếm "cung không đủ cầu". Trứng gà có thể để được lâu, do vậy người dân mua trữ ăn dần trong mùa dịch, nên trứng gà tăng giá.