Nghệ An tuyên dương 20 nhà khoa học tiêu biểu

Trong năm 2020, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiếp tục ưu tiên 6 lĩnh vực trọng điểm. Bao gồm: nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, y dược, chương trình phát triển 100 sản phẩm có tác động KHCN, công nghệ thông tin và môi trường.

Hoạt động KHCN được ưu tiên tác động theo chuỗi giá trị sản phẩm, ưu tiên các dự án ứng dụng và có sản phẩm cụ thể phục vụ nhu cầu thiết thực của đời sống xã hội.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2020, qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng hoa học và công nghệ đã giúp các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp và các địa phương tiếp nhận, làm chủ và phát triển gần 140 quy trình kỹ thuật để giải quyết nhiều vấn đề thiết yếu của cuộc sống.

Có thể kể đến: kỹ thuật y học cao trong điều trị bệnh cho Nhân dân; sử dụng giống cây trồng có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; phát triển các sản phẩm lợi thế của Nghệ An như cam, bưởi, chanh leo...; xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến sản phẩm hàng hóa như: mía, sắn, chè...;phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và sử dụng các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông sản an toàn; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp.