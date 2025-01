Xã hội Nghệ An tuyên dương 75 'Sinh viên 5 tốt' và 'Sao tháng Giêng' cấp tỉnh Chiều 3/1, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2025); Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2023 - 2024 và trao Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp tỉnh năm 2025.

Dự chương trình có đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện Sở Nội vụ; Sở Giáo dục & Đào tạo; Liên đoàn Lao động tỉnh; Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh; đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An nhận thấy sự cần thiết trong việc thành lập một tổ chức có vai trò dẫn dắt công tác Hội và phong trào sinh viên trên toàn tỉnh, đồng thời làm cầu nối giữa sinh viên Nghệ An và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Ngay sau đó, “Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An” đã được hình thành, nhằm chuẩn bị cho việc ra đời Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Năm 2008, Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An khóa I chính thức được tổ chức. Trải qua 4 kỳ đại hội, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị vững mạnh, với công tác Hội và phong trào sinh viên diễn ra sôi nổi, sáng tạo, không ngừng đổi mới. Những nỗ lực này đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao.

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng giấy chứng nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho sinh viên. Ảnh: Thanh Quỳnh

Gần 2 thập kỷ qua, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã vận động một lực lượng đông đảo sinh viên tham gia vào nhiều lĩnh vực mới, địa bàn khó khăn thông qua những chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa Hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”… Các chương trình hành động này đã góp phần thay đổi diện mạo quê hương Nghệ An.

Bên cạnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thì trên lĩnh vực học tập - nghiên cứu khoa học, sinh viên tỉnh nhà cũng chứng minh khả năng lĩnh hội tri thức mới nhanh chóng, tích cực, tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học ở các cấp, các kỳ thi robocon, kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực, giành nhiều giải cao.

Năm học 2023 - 2024, Nghệ An tuyên dương 39 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài ra, trong giai đoạn khởi nghiệp sáng tạo đang là xu thế lớn của cả nước, sinh viên Nghệ An đã chủ động đi đầu với nhiều ý tưởng sáng tạo, tham gia các cuộc thi nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, tạo lập các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo nhiều việc làm cho chính bạn bè và nhiều thanh niên khác.

Thời gian qua, Giải thưởng “Sao tháng Giêng” và phong trào “Sinh viên 5 tốt” gắn với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt” đã được các cấp bộ Hội tập trung triển khai với nhiều giải pháp mới, hiệu quả.

Tuyên dương 36 sinh viên đạt Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp tỉnh năm 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để trở thành “Sinh viên 5 tốt” là một quá trình phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực bền bỉ của các bạn sinh viên. Hội đồng xét chọn danh hiệu đã nhận được hơn 200 bộ hồ sơ và qua xét chọn Hội đồng đã quyết định trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 cho 39 sinh viên.

Đối với giải thưởng “Sao tháng Giêng” là phần thưởng cao quý của Hội Sinh viên tỉnh, nhằm tuyên dương, khen thưởng những sinh viên, là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập và nhận diện gương Người tốt, việc tốt trong sinh viên.

Năm nay, đã có 36 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”.

Các đại biểu cùng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2023 – 2024 và giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp tỉnh năm 2025 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 01/2025 đến 01/2026, chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng các ngày sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.