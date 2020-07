Nghệ An tuyên truyền chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Tại buổi tập huấn, ban tổ chức đã giới thiệu những nội dung chính về chủ trương, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền rộng rãi các nội dung của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; Tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới và tại Việt Nam; Những nguyên nhân gây nên thất thoát, tiềm năng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Đồng thời, giới thiệu đến người dân về nguồn năng lượng tái tạo sẵn có trong tự nhiên; với thực trạng mùa nắng nóng sử dụng điện tăng cao như hiện nay thì giải pháp tự cung cấp năng lượng điện nhờ vào nguồn năng lượng mặt trời đang là xu hướng phát triển của Việt Nam.

Đông đảo người dân xã Hồng Thành, huyện Yên Thành tham gia tập huấn tiết kiệm điện. Ảnh Việt Phương Ông Mai Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương cũng đã trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng các thiết bị hàng ngày trong gia đình như: tivi, tủ lạnh, máy bơm, điều hòa nhiệt độ, máy vi tính… vừa tiết kiệm điện, giúp nâng cao tuổi thọ các thiết bị, giảm chi phí chi tiêu hàng tháng. Ngoài ra, các cá nhân, hộ gia đình tại xã Hồng Thành cũng được phát cẩm nang hướng dẫn chi tiết về việc tiết kiệm điện, các tờ rơi chứa thông tin hữu ích về nhãn dán năng lượng, được tập huấn kỹ năng chọn mua và sử dụng các thiết bị điện cơ bản trong gia đình để mỗi người đều trở thành người tiêu dùng thông minh.

Ông Mai Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng. Ảnh Việt Phương



Nghệ An đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của đợt nắng nóng cao điểm gay gắt và kéo dài. Nắng nóng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất tăng đột biến. Hầu hết các hộ gia đình đều sử dụng các thiết bị làm mát, nhu cầu bơm nước tưới tiêu đều tăng cao so với trước đây. Với nhu cầu về điện tăng đột biến như vậy, việc nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến với người dân, đơn vị sẽ góp phần rất lớn trong việc đảm bảo đủ điện để cung ứng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông Mai Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương Lồng ghép trong mỗi nội dung tập huấn, các giảng viên đã đưa ra các câu hỏi, tình huống về một số giải pháp tiết kiệm năng lượng, so sánh hiệu quả của sản phẩm tiết kiệm năng lượng với sản phẩm thông thường, giá cả, cách nhận biết sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Các hội viên đã sôi nổi trả lời và nhận được những phần quà từ ban tổ chức.

Ông Lê Thanh Mai – Giám đốc Điện lực Yên Thành phổ biến về an toàn lưới điện. Ảnh: Việt Phương

Dịp này, BTC cũng đã tuyên truyền về an toàn lưới điện trong hộ gia đình, an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, các kiến thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cho các cán bộ của địa phương trong việc tham mưu đề xuất UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.