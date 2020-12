Nghệ An: Ứng dụng KHCN nâng tầm sản phẩm OCOP

Sản phẩm trà túi lọc cà gai leo dây thìa canh của dược liệu Pù Mát… là một trong những sản phẩm OCOP giai đoạn đầu của tỉnh Nghệ An đến nay đã được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng phổ biến. Nguyên liệu cà gai leo, cây thìa canh được trồng tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây dược liệu miền Tây Nghệ An thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, trên độ cao hơn 800 m so với mặt nước biển.