Nghệ An ủng hộ người dân thành phố Hồ Chí Minh gần 300 tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm

Dự lễ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nhằm đồng hành, chia sẻ với người dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác”.

Theo đó, MTTQ các cấp và các thành viên kêu gọi cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ để chia sẻ, chung tay cùng Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid -19.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho các tình nguyện viên tham gia vận chuyển hàng hóa ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương Những nông sản quê từ bao gạo, rau, củ, quả đến những hũ cá khô, lọ cà, lọ măng muối... do tự tay người dân làm ra đều được người dân chia sẻ, quyên góp bằng tình cảm chia sẻ yêu thương của người dân quê Bác dành cho người dân thành phố mang tên Bác; góp phần đẩy lùi đại dịch Covid -19.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh chia sẻ: "Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An là 2 địa phương có mối quan hệ truyền thống đặc biệt, không chỉ là hợp tác phát triển kinh tế - xã hội mà còn nhiều hoạt động thể hiện sự gắn kết. Những năm qua, mỗi khi nhân dân tỉnh Nghệ An gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã luôn kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất rất lớn giúp đỡ nhân dân tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hàng hóa người dân các địa phương gửi về tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, phải thực hiện việc cách ly xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực hiện cách ly xã hội đã hạn chế nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và trong lúc này, hơn bao giờ hết, người dân và công nhân, lao động ở thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ, hỗ trợ, nhất là các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

Chùa Vĩnh Phúc ở xã Nam Xuân (Nam Đàn) quyên góp ủng hộ 5 tấn hàng hóa gửi người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương Bằng tình cảm và trách nhiệm của nhân dân quê hương Bác với thành phố mang tên Bác, Nghệ An phát động hưởng ứng Tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác” để vận động nhân dân các địa phương trên toàn tỉnh quyên góp lương thực, thực phẩm gửi vào “tiếp sức”; góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19".

Các tình nguyện viên có mặt tại Cảng Cửa Lò vận chuyển hàng hóa lên container. Ảnh: Thu Hương

Sau 5 ngày phát động, theo thống kê của MTTQ tỉnh Nghệ An, nhân dân Nghệ An đã quyên góp ủng hộ nhân dân TP. Hồ Chí Minh gần 300 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; quy đổi thành tiền gần 6,9 tỷ đồng.

Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm của người dân quê Bác ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An được vận chuyển bằng đường thủy vào trao tặng cho người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương

Số thực phẩm, nhu yếu phẩm của người dân Nghệ An quyên góp đã được Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận toàn cầu, Trung tâm Dịch vụ Logistic Nghệ An vận chuyển miễn phí bằng container đi đường thủy vào ủng hộ người dân thành phố Hồ Chí Minh./.