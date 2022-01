Nghệ An: Ưu tiên phát triển hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa bố trí hơn 5 tỷ đồng để hoàn thiện nốt những hạng mục cơ bản của Dự án tái định cư Khe Mừ (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) đã bỏ hoang nhiều năm.

(Baonghean.vn) - Hiện nay các mặt hàng hải sản của Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang rộn ràng vào vụ tết, do nhu cầu tăng cao nên các mặt hàng cũng bắt đầu tăng giá mạnh so với những tháng trước đó.