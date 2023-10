Nghệ An và các tỉnh, thành phố Hàn Quốc tích cực kích cầu, trao đổi khách du lịch

Đoàn công tác phía Hàn Quốc đã đến khảo sát các sản phẩm du lịch golf của Nghệ An, đảo chè Thanh Chương, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, biển Cửa Lò, khu nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, điểm du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, trải nghiệm các dịch vụ ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và mua sắm tại Nghệ An. Từ đó, sớm hình thành chuỗi liên kết tour du lịch phù hợp phục vụ khách Hàn Quốc đến Nghệ An và giúp thu hút khách du lịch từ các tỉnh, thành phố Hàn Quốc đến Nghệ An.

Sân Golf Cửa Lò. Ảnh tư liệu: golfgroup

Ông Min Myeong Gi – Chủ tịch Học viện ESG Hàn Quốc và các doanh nhân (ESG LEADER ACADEMY) cho biết, lần đầu tiên đến Nghệ An ông đánh giá cao về chất lượng các dịch vụ tại Nghệ An cũng như các sân golf tại đây. Khách sạn 5 sao tại Cửa Lò và các dịch vụ rất tốt, nhân viên phục vụ nhiệt tình, chuyên nghiệp, quản lý rất chu đáo, chi phí chơi golf phù hợp và ẩm thực hải sản ngon. Sau chuyến thăm lần này ông sẽ chia sẻ với các thành viên thuộc Học viện Doanh nhân Hàn Quốc và người thân, ông mong muốn tiếp tục đưa khách đến chơi golf và trải nghiệm các dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, ẩm thực tại Nghệ An thời gian tới.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Các thành viên thuộc Học viện ESG và các doanh nhân Hàn Quốc đề xuất tỉnh Nghệ An cần tiếp tục đầu tư vào sân Golf Cửa Lò và các dịch vụ du lịch đêm tại bãi biển Cửa Lò để kích cầu, thu hút khách vào mùa thấp điểm. Ngoài ra, cần phát huy và khai thác các di tích văn hóa gần Cửa Lò, ưu tiên đầu tư phát triển các làng nghề truyền thống ven biển, sản xuất các hàng hóa sản phẩm lưu niệm thủ công, truyền thống để bán và phục vụ khách du lịch và trải nghiệm.

Trong chương trình khảo sát, Học viện ESG và các doanh nhân Hàn Quốc đã có chương trình giao lưu với các doanh nghiệp Nghệ An và thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Du lịch Nghệ An với Học viện ESG Hàn Quốc. Các bên thống nhất và mong muốn thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác thúc đẩy sự kết nối về lữ hành, khách sạn, dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe, giao thông, logistics… và các điều kiện liên quan khác cần thiết cho phát triển giữa chính quyền, Hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc và Nghệ An.