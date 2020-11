Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường phối hợp giai đoạn 2020-2025

Chiều 27/11, lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) do đồng chí Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam làm trưởng đoàn để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa hai bên giai đoạn 2014 - 2020 và triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chào mừng đoàn công tác Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh những năm qua; đồng thời khẳng định, trong những thành công đó có đóng góp rất quan trọng của công tác thông tin, truyền thông, trong đó việc thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa VTV và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020 đã góp phần tuyên truyền giúp cho tỉnh Nghệ An.



Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ghi nhận và trân trọng cảm ơn VTV trong việc thực hiện các nội dung chương trình phối hợp, đồng thời mong rằng, tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của VTV trong công tác thông tin, tuyên truyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc làm việc, hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020. Theo đó, tỉnh Nghệ An và VTV đã có nhiều hoạt động phối hợp tuyên truyền tiềm năng, lợi thế, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động chỉ đạo điều hành; đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh Nghệ An; quảng bá, giới thiệu về lịch sử - văn hóa, đất và người Nghệ An trên các kênh sóng của VTV;…



Trong đó, VTV đã tuyên truyền kịp thời thông tin về tỉnh Nghệ An như: thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, các đợt mưa lũ, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh...

Nhiều hoạt động, vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh đã được VTV đưa tin chính xác, định hướng dư luận xã hội. Các nội dung, hoạt động tuyên truyền của VTV về tỉnh Nghệ An có chất lượng tốt và sức lan tỏa sâu rộng tới đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Đài Truyền hình Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho Đài PT-TH Nghệ An phát triển ngang tầm Đài khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Trên cơ sở những kết quả đạt được và yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi bên, xu hướng phát triển của các nền tảng truyền thông trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam xác định các trọng tâm phối hợp công tác từ nay đến 2025.



Trong đó, hai bên tập trung tuyên truyền về các sự kiện lớn của tỉnh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh Nghệ An; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng nông thôn mới; quảng bá về lịch sử - văn hóa. Các hoạt động thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ; đảm bảo - quốc phòng an ninh tại địa bàn tỉnh Nghệ An trên các kênh sóng của VTV…

Đặc biệt với sự phát triển của công nghệ hiện nay đã và đang dần thay đổi cách thu nhận thông tin của công chúng khi người dân sở hữu các thiết bị đầu cuối hiện đại có khả năng truy cập nhanh thông tin thông qua Internet. Do đó, bên cạnh các phương thức phát sóng truyền thống, hai bên cũng thống nhất hợp tác để đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số. VTV cũng tiếp tục giúp đỡ Đài PT-TH Nghệ An phát triển, bắt kịp xu hướng phát triển, trong đó chú trọng công tác định hướng chiến lược, tư vấn về công nghệ, quy trình sản xuất, phân phối nội dung; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên;…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh khẳng định: Nghệ An giữ một vị trí rất đặc biệt, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là công tác quảng bá về Nghệ An; cũng như hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng các cơ quan báo chí của tỉnh tư duy sản xuất, kiến thức về công nghệ, quản lý số.



Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác rất hiệu quả, hữu ích của VTV dành cho tỉnh Nghệ An thời gian qua; qua đó góp phần giúp tỉnh có thêm động lực, điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí lãnh đạo VTV, các đơn vị của VTV tiếp tục có sự quan tâm, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong thời gian tới để góp phần giúp tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc VTV trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Truyền hình. Ảnh: Thành Duy Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Thành Duy Trong đó, VTV tiếp tục quan tâm trong công tác tuyên truyền, quảng bá tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tất cả các phương diện; trên tất cả các kênh sóng VTV, đặc biệt là hạ tầng số với thời lượng phát sóng nhiều hơn nữa; cũng như có thêm những chương trình, thông tin phát ở những khung giờ vàng của Đài.



Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị VTV quan tâm hỗ trợ, giúp cho Đài PT -TH Nghệ An về đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ; đổi mới quy trình quản lý, công nghệ sản xuất chương trình trên nền tảng công nghệ số để Đài thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh; có cơ chế phối hợp với các ban VTV và Đài PT-TH Nghệ An trong sản xuất chương trình để chất lượng các sản phẩm tốt nhất.