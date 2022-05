Nghệ An và Quảng Ninh ký kết Thỏa thuận Liên kết phát triển du lịch

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Thùy Yên – Phó Giám đốc Sở; đại diện các phòng, chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch; Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc Sở; các phòng chuyên môn của Sở; đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh và một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Trước khi diễn ra Hội nghị, đoàn công tác của ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành dâng hoa, dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, thu hút du lịch đến các địa phương, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2022 – 2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An đã giới thiệu sơ bộ về tiềm năng, triển vọng liên kết, hợp tác giữa Nghệ An và Quảng Ninh. Đặc biệt, lượng khách Nghệ An ra tham quan các điểm đến ở Quảng Ninh khá lớn và ngày càng tăng cao. Nghệ An mong muốn ngành Du lịch Quảng Ninh tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác, đưa khách du lịch đến với Nghệ An ngày càng nhiều.

Đồng chí Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh bày tỏ niềm vui khi được hợp tác phát triển du lịch với Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ An có Khu Di tích Kim Liên là điểm hành hương của người dân khắp mọi miền, du lịch biển – nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng đang trên đà phát triển. Thời gian tới, ngành Du lịch Quảng Ninh sẽ tạo điều kiện để tăng cường lượng khách du lịch đến với Nghệ An.

Sau khi thảo luận, các đại biểu thống nhất ký kết Thỏa thuận Liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2022 – 2025. Nội dung Thỏa thuận được tiến hành theo nguyên tắc liên kết để khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, xây dựng và khẳng định thương hiệu để hấp dẫn khách du lịch, tạo lập không gian du lịch thống nhất để cùng phát triển, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Lễ ký kết Thỏa thuận Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2025. Ảnh: Công Kiên

Cùng với đó, liên kết cùng thu hút các nguồn lực xã hội, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch và nhân dân các tỉnh trong chương trình liên kết tìm kiếm đối tác để xây dựng, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch. Việc liên kết được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, gắn kết, tương trợ, cùng có lợi…

Trên cơ sở đó, hai bên thỏa luận liên kết, hợp tác trên các mặt: Công tác quản lý nhà nước về du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến và trao đổi khách du lịch. Trong đó, các tỉnh, thành phố liên kết, hợp tác thực hiện các chương trình khảo sát (famtrip và presstrip) để quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình, tuyến điểm du lịch kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong liên kết.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch hai tỉnh Nghệ An và Quảng Ninh cũng ký kết Hợp tác Phát triển du lịch giữa hai địa phương. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, liên kết đưa các sản phẩm du lịch, chương trình, tuyến, điểm du lịch kết nối giữa các thành viên trong liên kết vào nội dung các hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương mình. Hằng năm, hai tỉnh Nghệ An và Quảng Ninh giao các doanh nghiệp du lịch phấn đấu đưa 10.000 - 15.000 lượt khách đến du lịch qua lại giữa hai địa phương…

Dịp này, Hiệp hội Du lịch hai tỉnh Nghệ An và Quảng Ninh cũng ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Sau lễ ký kết, đoàn công tác của ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành tham quan, khảo sát một số điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.