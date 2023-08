Nghệ An và Thanh Hóa đăng cai Giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Ban Tổ chức quyết định đồng ý để 2 địa phương Thanh Hóa và Nghệ An đồng đăng cai Giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2023. Trong đó, Nghệ An sẽ tổ chức các trận đấu thuộc bảng C.

Đội hình U21 SLNA tham dự Giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2022. Ảnh: Chung Lê

Giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2023 dự kiến sẽ có 12 đội tham gia, trong đó, có 10 đội được lựa chọn qua thi đấu vòng loại và 2 đội chủ nhà đồng đăng cai.

Sau quá trình họp bàn, Ban Tổ chức đi đến thống nhất sẽ chọn 2 địa phương láng giềng Thanh Hóa và Nghệ An là 2 đội chủ nhà tại Giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2023.

Cụ thể, Thanh Hóa sẽ đăng cai tổ chức các trận đấu thuộc bảng A và B, các trận đấu tứ kết, bán kết, chung kết. Trong khi đó, Nghệ An sẽ tổ chức 6 trận đấu thuộc bảng C. Như vậy, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ là đội chủ nhà ở bảng đấu này.

Theo Điều lệ giải, mỗi bảng sẽ bao gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Trong đó, sẽ chọn 3 đội xếp thứ nhất, 3 đội xếp thứ nhì và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc sẽ vào thi đấu tứ kết.

Dự kiến các trận đấu thuộc bảng C, bảng đấu mà U21 Sông Lam Nghệ An sẽ là đội chủ nhà được tổ chức trên sân Vinh bắt đầu từ ngày 19 - 23/9.

 Đinh Xuân Tiến sẽ không thể cùng U21 Sông Lam Nghệ An tham dự Giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2023. Ảnh: Chung Lê

Cũng theo Điều lệ Giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2023, Các đội bóng không được đăng ký cầu thủ được triệu tập vào các đội tuyển trẻ Quốc gia như U20, U23 tham dự Giải U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2023. Điều này đang khiến U21 Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Bởi những cầu thủ tài năng như Xuân Tiến, Nam Hải, Văn Việt, Nguyên Hoàng, Long Vũ, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình... sẽ không còn cơ hội để cùng U21 Sông Lam Nghệ An tham dự giải năm nay.

Trước đó, tại Giải Bóng đá U21 Quốc gia Thanh Niên năm 2022, Nghệ An cũng là địa phương được chọn để đăng cai vòng chung kết. Tuy nhiên, do gặp phải sự cố về nhân sự, nên U21 Sông Lam Nghệ An đã sớm phải nói lời chia tay giải, bỏ lỡ cơ hội giành Cúp Vàng khi được tổ chức trên sân nhà./.