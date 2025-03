Kinh tế Nghệ An và Thanh Hóa đạt 100% chỉ tiêu về hóa đơn điện tử xăng dầu Hóa đơn điện tử xăng dầu xuất theo từng lần bán là yêu cầu bắt buộc. Ở Nghệ An và Thanh Hóa, hiện chỉ tiêu này đã đạt 100%.

Kết nối tự động là giải pháp ghi nhận tự động dữ liệu, thông tin từng lần bán hàng, truyền từ cột đo xăng dầu đến máy tính có kết nối mạng Internet để phát hành hoá đơn điện tử (HĐĐT) từng lần bán hàng và chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử về cơ quan thuế không phụ thuộc vào việc khách hàng có lấy hoá đơn hay không.

Theo số liệu báo cáo, tính đến hết ngày 15/3/2025, 100% cửa hàng xăng dầu hoạt động kinh doanh trên cả 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa do Chi cục Thuế X quản lý đã hoàn thành chỉ tiêu áp dụng giải pháp kết nối tự động để phát hành hóa đơn điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế.

Kho xăng dầu của Công ty Xăng dầu Nghệ An tại Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Đơn cử, tìm hiểu được biết, Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) có 670 cây xăng dầu ở địa bàn tỉnh Nghệ An. 1 năm công ty xuất bán 831.000m3 xăng dầu nội địa, trong đó, 315.000m3 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 447.000m3 địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh và 9.000m3 sang Lào. Năm 2024, Công ty Xăng dầu Nghệ An nộp 660 tỷ đồng tiền thuế, 2 tháng đầu năm 2025 nộp khoảng 125 tỷ đồng thuế.

Đến nay, đối với Petrolimex, việc lấy hóa đơn của khách hàng khi mua xăng chỉ là một căn cứ khi dữ liệu bán hàng đã kết nối được với cơ quan thuế. Tuy nhiên, đối với các hàng xăng dầu khác thì việc không lấy hóa đơn của khách hàng vẫn ảnh hưởng tới kết quả thu ngân sách.

Theo Điểm i, Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định thì thời điểm lập hóa đơn điện tử xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Cùng với đó, người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Theo quy định của Bộ Tài chính, sau ngày 31/3/2024, nếu các cửa hàng xăng dầu không triển khai, cơ quan chức năng sẽ có chế tài xử lý.