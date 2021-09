Nghệ An: Vận hành, điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn mùa mưa lũ

Hồ chứa nước Sông Sào (Nghĩa Đàn) đạt mức nước tương đương 49/51 triệu m3 (ảnh chụp ngày 13/9). Ảnh: Văn Trường

Mưa lớn liên tiếp những ngày qua đã khiến mực nước nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh tăng cao.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi Nghệ An, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ chứa lớn nhỏ, trong đợt mưa từ ngày 8-10/9, có 38 hồ chứa đầy nước, trong đó có 18 hồ do doanh nghiệp thủy lợi quản lý, 20 hồ do địa phương quản lý.

Có 881 hồ chứa lớn, nhỏ mực nước đạt từ 40-70%, các hồ chứa trên chủ yếu nằm ở các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ… Trong đó, có 2 hồ chứa lớn đạt mực nước đầy là hồ Sông Sào (Nghĩa Đàn) cao trình 73,75/75,74m, hồ Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai) đạt mực nước cao trình 16,53/21m.

Hồ chứa nước xã Hòa Sơn (Đô Lương) hiện đã đầy nước. (ảnh chụp ngày 13/9). Ảnh: Văn Trường

Do mưa lớn liên tiếp những ngày qua đã khiến mực nước hồ chứa Sông Sào tăng lên, đạt ở cao trình 73,75/75,74m. Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa trong mùa mưa lũ, trước đó, từ ngày 4-8/10 hồ Sông Sào đã cho xả 1 cửa tràn, lưu lượng xả 45 m3/s. Hiện nay mực nước lòng hồ đã trở về mức an toàn đạt cao trình 73m.

Ông Hoàng Trần Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ cho biết: Vào mùa mưa lũ, hồ chứa nước Sông Sào luôn duy trì 4-6 công nhân vận hành, hàng ngày kiểm tra, theo dõi hiện trạng công trình, mực nước để điều tiết hợp lý.

Đối với hồ chứa nước Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai) thời điểm này luôn có 8 công nhân vận hành, thường xuyên quan trắc mực nước, lượng mưa, kiểm tra hiện trạng công trình, kiểm tra hệ thống đo mưa, hệ thống tự động mở cửa tràn...

Hồ chứa nước xã Giang Sơn Đông (Đô Lương) đã đầy nước. Ảnh chụp ngày 13/9. Ảnh: Văn Trường Ông Nguyễn Kim Thủy - Trưởng phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn (Chi cục Thủy lợi) cho biết: Để đảm an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ, các đơn vị thủy lợi tập trung vận hành điều tiết nước hợp lý đảm bảo an toàn hồ chứa. Trước khi xả tràn, đơn vị thủy lợi phải thông báo cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND cấp huyện và các xã liên quan trên địa bàn được biết nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.



Các địa phương đã được thông báo xả tràn trước, chủ động xây dựng phương án di dời người và tài sản để hạn chế thiệt hại, cán bộ thủy lợi theo dõi sát sao sự ảnh hưởng của việc xả lũ đến vùng hạ lưu.