Nghệ An: Vẫn học bơi trên giấy

Đây là những bất cập nảy sinh qua kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tại huyện Nghĩa Đàn về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong ngày hôm nay (2/6).

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, hôm nay đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo do ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng, trưởng đoàn đã đi kiểm tra về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và an toàn ở các trường học trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn, từ đầu năm đến nay phòng tham mưu cho UBND huyện ban hành 3 văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. Trên cơ sở đó, phòng đã chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch từ đầu năm học và thành lập tổ tư vấn, tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở các cấp học.

Trên địa bàn, nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, đầu tư trang bị, cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.