Nghệ An: Vào nghĩa trang kiếm ăn, đàn dê 11 con chết bất thường

Ngày 16/5, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Văn Sơn (Đô Lương), cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến đàn dê của 1 hộ dân bị chết bất thường khi đang chăn thả trên địa bàn.

Đàn dê chết bất thường khi đang kiếm ăn trong nghĩa trang. Ảnh: CTV

Trước đó, sáng 15/5, như thường lệ, bà Hoàng Thị Thu (ngụ xã Yên Sơn), thả đàn dê 17 con của gia đình đi kiếm ăn gần trang trại. Đàn dê này sau đó vào ăn cỏ ở khu vực Nghĩa trang xã Văn Sơn gần đó. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa tiếng sau, bà Thu hốt hoảng khi chứng kiến 9 con dê lăn đùng ra chết.



Nghi bị thả bả, gia đình bà Thu đã lập tức trình báo cơ quan chức năng. Trưa cùng ngày, Công an xã Văn Sơn đến hiện trường để lập biên bản ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Đô Lương do vượt quá khả năng điều tra của công an xã.Theo gia đình, 9 con dê này trị giá gần 50 triệu đồng. Trước đó, 2 ngày, có 2 con dê của gia đình bà Thu vào khu vực này kiếm ăn cũng bị chết bất thường.Khu nghĩa trang này do UBND xã Văn Sơn quản lý, có một người dân tận dụng đất hai bên đường để trồng keo. Theo bà Thu, keo mới trồng nên gia đình bà không có ý định thả đàn dê vào, nhưng một số con đã chui rào vào nghĩa trang kiếm ăn và bị chết bất thường.