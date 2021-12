Nghệ An: Việc thực hiện các mục tiêu về kinh tế đang đi đúng hướng

(Baonghean.vn) - Sáng 7/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 từ Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Nghệ An và Công ty May An Nam Matsuoka (Khu Kinh tế Đông Nam).