Kinh tế Nghệ An xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc từ 12h30 phút ngày 27/9 Dự kiến hồ chứa thủy điện Bản Cốc sẽ xả nước từ 12 giờ 30 phút trưa ngày 27/9, với tổng lưu lượng xả từ 11,16m3/s đến 700m3/s.

Vào lúc 08 giờ 07 phút ngày 27/9 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được thông báo số 07 ngày 27/9/2025 của Nhà máy thủy điện Bản Cốc - Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong về việc vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc.

Hồ chứa thuỷ điện Bản Cốc. Ảnh tư liệu

Để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Bản Cốc được an toàn đúng quy trình đơn hồ đã được phê duyệt, Nhà máy thủy điện Bản Cốc - Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong thông báo kế hoạch vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy điện Bản Cốc dự kiến như sau:

Thời gian dự kiến xả: 12 giờ 30 phút ngày 27/9/2025.

Lưu lượng xả: Tổng lưu lượng xả từ 11,16m3/s đến 700m3/s (Bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời gian kết thúc xả: Khi mực nước hồ không lớn hơn mực nước dâng bình thường ở cao trình 376m và không có khả năng lên trở lại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho: Ủy ban nhân dân xã Quế Phong; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy thủy điện Bản Cốc biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Sau hồ chứa thuỷ điện Bản Cốc, hồ chứa thủy điện Nậm Giải dự kiến cũng sẽ xả nước từ 13 giờ 30 phút ngày 27/9, với tổng lưu lượng xả từ 13,55m³/s đến 700m³/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Trước đó, các hồ chứa thuỷ điện Hủa Na, Thông Thụ, Bản Cốc cũng đã vận hành điều tiết nước hồ trước dự báo mưa lớn xảy ra trên địa bàn.