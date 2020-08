Nghệ An: Xã thu hồi văn bản yêu cầu người dân đến khai báo y tế vì xuất hiện F1 trên địa bàn

Chiều 20/8, ông Hồ Sỹ Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu), cho biết xã đã cho thu hồi lại văn bản do chính ông ký vào sáng cùng ngày về việc Phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, xã Quỳnh Đôi phát văn bản đề nghị người dân những ai từng đến một cửa hàng trên địa bàn vào tối 19/8 đến ngay Trạm y tế xã để khai báo y tế do liên quan đến F1.

Theo ông Hưng, tối 19/8, lãnh đạo xã Quỳnh Đôi nhận được thông tin xã Quỳnh Yên đang cách ly một người. Người này là phụ xe khách chạy từ TP Nha Trang ra Hà Nội. Một trong những hành khách ra đến Hà Nội được test nhanh Covid-19 và có kết qua dương tính.

"Qua nắm bắt thông tin, chúng tôi được biết phụ xe này vào tối đó vừa đến một cửa hàng trên địa bàn xã Quỳnh Đôi mua sắm. Vì vậy mà sáng sớm nay, tôi liền ký văn bản trên. Nhưng không lâu sau thì phía Trung tâm y tế huyện thông báo, hành khách kia có kết quả âm tính", ông Hưng nói.

Ngay sau khi xã phát văn bản, đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ, bày tỏ hoang mang vì cho rằng trên địa bàn có trường hợp thuộc F1.

Ông Vũ Hồng Quang - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quỳnh Lưu cho rằng, xã Quỳnh Đôi đã phản ứng quá vội vàng trong vụ việc này.

"Theo như báo cáo từ các xã thì ngày 18/8, có 12 xe khách trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu hợp đồng với một đơn vị để vận chuyển hành khách từ Nhà Trang đi Hà Nội. Tối 19/8, phía nhà xe thông tin là có một hành khách test nhanh cho kết quả dương tính khi vừa ra đến Hà Nội nên xã nghe được thông tin này liên vội phát văn bản thông báo.

Nhưng ngày hôm sau xét nghiệm lại thì âm tính. Nhưng dù cho người đó có dương tính thì phụ xe kia cũng không phải là F1, vì ngồi trên 2 xe khác nhau", ông Quang nói và cho hay, sau khi nhận được thông tin xã Quỳnh Đôi phát văn bản, đơn vị đã đề nghị xã thu hồi lại. Những người liên quan đến các xe khách được đưa đến trạm y tế cách ly tập trung cũng đã được trả về gia đình.

Văn bản của xã Quỳnh Đôi đã được thu hồi. Ảnh: TH

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, hơn 10 ngày nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có F1 nào. "Nếu có trường hợp nghi nhiễm nào liên quan Nghệ An, thì CDC Nghệ An sẽ là đầu mối nhận thông tin. Sau khi thấy văn bản của xã Quỳnh Đôi, chúng tôi đã liên hệ CDC Hà Nội và đơn vị này cho biết cũng không có test nhanh trường hợp nào dương tính cả", một cán bộ CDC Nghệ An nói.