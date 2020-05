Nghệ An: Xác định đúng cây con chủ lực để tái cơ cấu nông nghiệp

Rà soát, lựa chọn lại cây, con chủ lực



Theo đánh giá, giai đoạn 2014 - 2019, việc lựa chọn 19 cây con chủ lực với 21 chỉ tiêu để đầu tư, phát triển là quá dàn trải và chưa sát với thực tế bởi hầu như đề án không “bỏ sót” cây, con nào hiện có của Nghệ An. Trong khi đó, Lâm Đồng xác định 4 đối tượng chủ lực (rau hoa, cà phê, chè và bò sữa); Quảng Trị xác định 8 đối tượng; Bắc Giang chọn 8 sản phẩm...

Vì xác định nhiều đối tượng, trong khi nguồn lực yếu, nên việc đầu tư và hỗ trợ đầu tư dàn trải, thiếu tập trung, thiếu kết nối giữa các nguồn lực (trong đó có nguồn lực khoa học), khó thu hút doanh nghiệp. Vì vậy khó kết nối chuỗi, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm đầu ra giá trị thấp, bấp bênh, chất lượng không đồng đều, khó kiểm soát, năng lực cạnh tranh thấp.

Với tầm nhìn của một nhà quản lý, một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp và có thời gian gắn bó lâu dài với Nghệ An, ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, cần phải có sự thống nhất về khái niệm và tiêu chí về sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Nghệ An để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện và xây dựng chính sách.

Kết quả là trong 21 chỉ tiêu đề án đưa ra, chỉ có 7 chỉ tiêu vượt mục tiêu Đề án, đạt 33%; 4 chỉ tiêu đạt chiếm 0,14% và 10 chỉ tiêu không đạt hoặc khó đạt chiếm 47,0%. Do đó, việc rà soát, xác định lại cây con chủ lực của Nghệ An là vấn đề cần thiết.

Kỹ sư Doãn Trí Tuệ, Hội Giống cây trồng Nghệ An, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất, đề án chỉ nên lựa chọn và giữ lại 7 cây, 4 con, gồm: Lúa, ngô, lạc, mía, chè công nghiệp, cam và cây dược liệu. Về con, tập trung đầu tư phát triển trâu, bò (bao gồm cả bò sữa), lợn và gia cầm (gà, vịt).

Đàn gia cầm của Nghệ An trong những năm qua cũng tăng mạnh, do người dân trên địa bàn các huyện trung du, miền núi đầu tư chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại bán thả đồi ngày càng nhiều. Ảnh: P.V

Giải pháp phát triển



Sau khi xác định lại các sản phẩm chủ lực, thì việc xây dựng kế hoạch tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm này gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tạo giá trị gia tăng cao, đẩy nhanh tốc độ chất lượng tăng trưởng, phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh cũng là một nội dung quan trọng được đặt ra tại hội thảo lần này.

Theo đó, một trong những tiêu chí của sản phẩm nông nghiệp chủ lực là có khả năng cung cấp sản lượng lớn, an toàn, ổn định lâu dài. Muốn có sản xuất hàng hóa lớn, đưa KHKT vào áp dụng đồng bộ vào đồng loạt, thì nhất thiết phải từng bước tích tụ ruộng đất.

Bên cạnh đó, cần định hình vùng sản xuất tập trung cho từng đối tượng, quy định diện tích tối thiểu tham gia chuỗi để thuận lợi áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyên môn hóa, cơ giới hóa. Ví dụ: Bò sữa tập trung ở vùng Tây Bắc, bò thịt ở vùng Tây Nam; cây ăn quả tập trung vùng Trung du; dược liệu tập trung vùng núi thấp, núi cao...

Mỗi vùng, mỗi đối tượng cần có chủ trương chuyên môn hóa các khâu: Giống, phân, canh tác, thu hoạch và chế biến sau thu hoạch, dịch vụ. Hỗ trợ phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là điện, giao thông và sơ chế, bảo quản. Và đặc biệt cần có doanh nghiệp chủ lực nhằm dẫn dắt cả vùng cho từng sản phẩm.

Là một đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo, ông Hồ Xuân Hùng khẳng định: Kết thúc năm 2019 cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Nghệ An vẫn chiếm 19 - 20% tỷ trọng GDP tỉnh nhà. Trên bình diện chung Nghệ An vẫn là tỉnh nông nghiệp, vẫn còn tới 42% lao động nông nghiệp và hơn 85% cư dân sống ở nông thôn.

Thực tế trong vòng vài chục năm nữa, theo tôi, lợi thế so sánh của Nghệ An so với cả nước vẫn là nông nghiệp. Vì vậy Nghệ An cần tranh thủ cơ hội, nhất là sau khi đã xác lập được những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, cùng với những sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh có chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển nhanh tạo đột phá, bền vững.



Hội thảo khoa học về xác định cây con chủ lực Nghệ An đến năm 2025, định hướng 2030 thực sự là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành nông nghiệp có tâm huyết, giàu kinh nghiệm, đề xuất, gợi mở mang tính vĩ mô một cách thẳng thắn, có trách nhiệm. Trên cơ sở đó, Nghệ An lựa chọn được những cây, con chủ lực phù hợp với mọi điều kiện, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay.