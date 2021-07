Nghệ An xác định không có ‘vùng cấm’ trong phòng, chống tham nhũng

Trong một vụ án khác, ngày 08/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Hữu Hạnh, SN 1961, trú tại xóm 6, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Theo tài liệu điều tra, năm 2016, thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của BTV TU về việc “dồn điền, đổi thửa”, UBND xã Hưng Yên Nam đã kiện toàn Tiểu ban chỉ đạo công tác dồn điền, đổi thửa của xã. Tiểu ban thực hiện tại xóm 9 gồm do ông Đinh Hữu Hạnh, Xóm trưởng là Tổ trưởng và một số thành viên.

Quá trình thực hiện việc chuyển đổi, ông Hạnh đã có hành vi bán cho 10 người dân xóm 9 (nay là xóm 6, xã Hưng Yên Nam) 11 thửa đất (đất trồng lúa) có tổng diện tích là 10.850 m2 đất (đất nông nghiệp) với số tiền 636 triệu đồng, đã thu được 490 triệu đồng. Hành vi của ông Hạnh vượt quá giới hạn quyền năng, làm trái công vụ được giao, gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước trong công tác quản lý đất đai.

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Thanh Hải- Nguyên trưởng ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: Thùy Anh

Liên quan đến sai phạm trong thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 2 bị can. Cụ thể: Ngày 19/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can đối với Lương Thanh Hải, SN 1962, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tiếp đó, ngày 06/5/2021, khởi tố bị can đối với Chu Thị Thúy Khanh, SN 1974, nguyên Kế toán trưởng Ban Dân tộc tỉnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định.

6 tháng đầu năm 2021, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 04 vụ/12 bị can (trong đó án cũ chuyển qua 01 vụ/4 bị can, thụ lý mới 03 vụ/ 8 bị can). Viện Kiểm sát 2 cấp thụ lý giải quyết 01 vụ/03 bị can (trong đó thụ lý mới 01 vụ/03 bị can). Tòa án nhân dân các cấp thụ lý xét xử 02 vụ/07 bị cáo. Hiện đã xét xử 01 vụ/6 bị cáo, còn lại chưa xét xử 01 vụ/ 01 bị cáo. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện đã gây thiệt hại hơn 2,955 tỷ đồng và 10.850 m2 đất; trong đó đã thu hồi 1,898/ 2,955 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 64,2%).

Vào cuộc đồng bộ