Nghệ An: Xác định nội dung tuyên truyền trọng tâm cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Hội nghị chuyên đề do Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm trang bị kiến thức lý luận về lãnh đạo hiện đại, nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa những nguy cơ, nguyên nhân; kỹ năng kiểm soát dư luận khi xảy ra tình huống khủng hoảng truyền thông.

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, chiều 15/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bế mạc, trao giải Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019. Thí sinh Trần Thị Thanh Huyền - Báo cáo viên Đảng ủy Công an an tỉnh đại diện cho đội ngũ báo cáo viên tỉnh Nghệ An đạt giải Ba chung cuộc. ​