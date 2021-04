Nghệ An xây dựng 4 mô hình điểm về sản xuất, chế biến nông sản an toàn

Sáng 27/3, tại hội trường UBND xã Quỳnh Lương, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn”.

Dự buổi lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và đông đảo nông dân xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu).



Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2020-2023”. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của nông dân về sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; Thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Mô hình sản xuất cà chua sạch chuẩn VietGAP của nông dân xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Phúc Theo đó, năm 2021, toàn tỉnh sẽ xây dựng 4 mô hình điểm về sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn, cụ thể: 1 mô hình trồng rau an toàn sử dụng công nghệ tưới phun tại huyện Tân Kỳ; 1 mô hình trồng thâm canh bưởi xen ổi theo hướng VietGAP tại huyện Anh Sơn; 2 mô hình chế biến nước mắm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại thị xã Cửa Lò và thị xã Hoàng Mai.



Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Quang Tùng nhấn mạnh: "Nông dân là người trực tiếp sản xuất nông sản thực phẩm và là lực lượng lớn tiêu thụ nông sản, thực phẩm do đó, việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho hội viên về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn rất quan trọng".

Cửa hàng tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn ở xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Phúc Đồng hành cùng quá trình đó, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả; vận động hội viên nông dân thực hiện nghiêm 3 có, đó là: Có hiểu biết về quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm an toàn; có ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; có trách nhiệm phát giác và ngăn chặn thực phẩm không an toàn. Thực hiện 3 không, đó là: Không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm; không kinh doanh chất cấm và nông sản thực phẩm không an toàn, kém chất lượng; không tiêu dùng nông sản thực phẩm bẩn, nông sản thiếu an toàn.



Dịp này, Hội Nông dân tỉnh ra mắt CLB “Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn” xã Quỳnh Lương với sự tham gia của 70 hội viên.