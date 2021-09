Nghệ An: Xây dựng, cập nhật bản đồ chung sống an toàn với Covid-19

Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 là ứng dụng điện tử do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 xây dựng, ra mắt vào đầu tháng 10/2020, nhằm mục đích kiểm soát dịch bệnh trên quy mô toàn quốc, bảo đảm chung sống an toàn với dịch bệnh tại các địa điểm công cộng, như bến xe, phương tiện vận chuyển, chợ nhà hàng, siêu thị… Các đơn vị chỉ việc tải app tại địa chỉ antoancovid.vn và cập nhật thông tin, ứng dụng sẽ tự động phân tích, tính toán và đưa ra đánh giá mức độ an toàn theo màu sắc: Xanh - bình thường mới; Vàng - nguy cơ; Cam - nguy cơ cao; Đỏ - rất cao.